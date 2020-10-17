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【科技一周回顧】iPhone 12觸目登場　傳Google將出售Chrome業務

科技 09:00 2020/10/17

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一周過去，大家迎接周末的同時，亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

一周過去，大家迎接周末的同時，亦可回顧一下本周的重點科技新聞！今個星期科技新聞的最大亮點，莫過於是蘋果發布會！

1/【iPhone 12】蘋果發布4款iPhone 12定價5999元起　最快周五起預售　HomePod mini連接智能家居

蘋果（Apple）於香港時間14日凌晨1時舉行名為「Hi, Speed」的網上發布會。首先打頭陣的是HomePod Mini，其後再介紹iPhone 12與iPhone 12 Pro，兩系共4款機型的5G手機，最低價的iPhone 12 mini定價為5999港元起。其中，iPhone 12與iPhone 12 Pro於16日接受預訂，23日發售；而iPhone 12 mini與iPhone 12 Pro Max則於11月6日接受預訂，11月13日發售。

iPhone 12系列相關新聞：

【iPhone 12】iPhone 12+iPhone 12 Pro兩機搶閘發售　5G手機6,799元入手

【iPhone 12系列分段上市】iPhone 12 mini 最平5,999元　與iPhone 12 Pro Max 下月6日開放預訂

【iPhone 12‧附完整機價表】iPhone 12系列最平5999　各大品牌5G手機價大比拼

【舊iPhone降價】iPhone 12來了　iPhone 11、XR即減$800

iPhone 12不再附送部分配件　蘋果：為減碳排放

iPhone 12支援MagSafe　無線充電快2倍

【iPhone12‧分析】疫情影響嚴重　iPhone 12銷情或會比以往差？

【iPhone12】港人對5G手機需求疲弱　先達Lo哥：iPhone 12銷情不樂觀

香港電訊商 iPhone 12 5G月費計畫：

【5G網絡】3香港推288元5G月費計劃　挾新iPhone 12推出搶客

【iPhone 12】csl iPhone 12 X 5G優惠組合計畫出爐　今起接受登記

【iPhone 12】SmarTone發售iPhone 12系列　提供「回購價格保證」再買新機

其他蘋果發布會相關新聞：

【iPhone 12發布會】HomePod mini主打智能家居連接　定價749港元

【HomePod Mini】HomePod Mini將大賣？　科企搶佔智能喇叭市場

2/【科企分拆】避免壟斷市場　傳美國政府擬強制Google出售Chrome業務

Google為全球最大的科企之一，旗下多項業務在市場上處於主導地位。據美國媒體報道，美國監管機構正考慮強制Google分拆Chrome瀏覽器業務，以防止其壟斷網絡廣告市場。

Google或被迫出售Chrome　傳三星微軟有意接手

【新時代黑金】FB、Google母企將稱霸數據市場　收集最多個人資料

3/【Zoom】Zoom推出一站式活動平台OnZoom　用戶可搜尋視像會議活動隨時購票參加

Zoom作為受歡迎的視像會議軟件，日前公布了公司兩個新應用發展方向，其中該企推出企業活動一站式平台OnZoom，客戶企業可透過視像會議舉行各式活動，並且在新平台進行票務與活動管理，這標誌該企開始運用今年以來大量新增用戶的優勢，嘗試開拓其他與遙距視像相關的業務。

4/【拜登醜聞】Twitter、Fb禁用戶分享拜登醜聞　特朗普怒批干預選舉

距離美國總統大選不到一個月時間，民主黨總統候選人、前副總統拜登（Joe Biden）卻捲入兒子杭特（Hunter Biden）的烏克蘭貪腐案。美國紐約郵報爆出，拜登得知兒子曾以其副總統之名，以高薪擔任一間烏克蘭能源公司董事會。社交平台Twitter及Facebook隨即在平台上，決定阻止有關文章廣傳，並稱文章及網站違反了黑客材料政策，立刻引來特朗普競選團隊不滿。

責任編輯：曾曉汶

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貪腐 廣告 壟斷 軟件 5G 電訊商 社交平台 特朗普 亨特 拜登

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