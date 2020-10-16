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【周末好去處】D2 Place Mario Kart Live　50元試玩一局

商業 17:33 2020/10/16

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D2 Place於10月17日至11月30日，有任天堂Switch最新的擴增實境遊戲Mario Kart Live: Home Circuit可以率先玩。（D2 Place提供圖片）

疫情下無法外遊，一家大小留港可以去哪玩樂？D2 Place於10月17日至11月30日，有任天堂Switch最新的擴增實境遊戲Mario Kart Live: Home Circuit可以率先玩，Mario迷切密錯過。

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一般市民入場費為50元試玩一局，而PowerPlay Arena會員，只要於D2 Place一期及／或二期於指定商戶累積消費滿200元，憑即日有效機印發票可到荔枝角道822號地下免費體驗Mario Kart Live: Home Circuit一次。

要注意，最多接受2張不同指定商戶之機印發票，但不包括週末市集、Pop-Up Stores及其他商場推廣活動之消費，而每次換領只限體驗一節。

玩完遊戲後，可到D2 Place市集行逛，本周末D2 Place一期有「偽勞動·佛系市集」；二期則有「木の森 x 白紙市集- 森林小鹿」限定快閃店，精選40多個本地創作小檔。

《Mario Kart Live: Home Circuit率先玩》 
日期：2020年10月17日至11月30日
時間：12PM – 7PM
地點：荔枝角道822號地下（D2 Place一期對面）

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責任編輯：朱悅瀅

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