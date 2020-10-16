【iPhone 12】SmarTone發售iPhone 12系列　提供「回購價格保證」再買新機

▲ 客戶可於2020年10月16日晚上8時起，透過SmarTone官網預訂iPhone 12 及iPhone 12 Pro；並於2020年10月23日起，在SmarTone門市或網上商店公開發售。

SmarTone宣布，將發售最新iPhone 12 及iPhone 12 Pro系列，同時推出全新5G月費計劃，每月只須低至308元，即可享35GB 5G本地數據；另有高用量月費計劃供客戶選擇，月費低至$356，即可享高達100GB 5G本地數據。

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此外，恒生信用卡客戶現上台出機，可專享全港獨家額外高達300元月費回贈，以及1000元機價折扣來購買iPhone，並享免息、免手續費分期，每月低至227元。客戶亦可尊享「回購價格保證」，SmarTone將以回購價回收iPhone 12及iPhone 12 Pro系列手機，讓客戶可以更優惠價錢更換下一代機王。

客戶可於2020年10月16日晚上8時起，透過SmarTone官網預訂iPhone 12 及iPhone 12 Pro；並於2020年10月23日起，在SmarTone門市或網上商店公開發售。

責任編輯：姚慧儀