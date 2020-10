【美國大選】禁暴力言論 YouTube封殺支持特朗普帳戶QAnon

繼Twitter宣布封殺特朗普競選團隊及白宮新聞發言人帳戶後,YouTube亦宣布封殺QAnon,指發布任何和陰謀論組織的相關內容,是最新作出同類決定的主要社交媒體。

QAnon曾發布出未經證實的指控,並獲美國總統特朗普轉發及感謝該組織對自己的喜愛,他曾在今年8月時指自己並不清楚該組織,只知道他們十分喜歡他,而他亦十分欣賞。(I don't know much about the movement, other than I understand they like me very much, which I appreciate.) 但周四(15號) 出席競選活動時表示對組織一無所知。

QAnon曾稱,特朗普正抗衡一個秘密組織,當中包括來自政界、商界、傳媒及娛樂界等精英。他又指,組織能取得美國最高級別-「Q級別」的機密資料,亦是組織名稱的來源。

YouTube表示,平台會禁止任何針對個人或團體,及將暴力合理化的陰謀論,包括QAnon。而Twitter及Facebook早前亦作出類似措施;美國FBI去年亦警告該組織鼓吹國內極端主義。

責任編輯:潘曉豐