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【美國大選】禁暴力言論 YouTube封殺支持特朗普帳戶QAnon

環球政經 18:49 2020/10/16

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繼Twitter宣布封殺特朗普競選團隊及白宮新聞發言人帳戶後，YouTube亦宣布封殺QAnon，指發布任何和陰謀論組織的相關內容，是最新作出同類決定的主要社交媒體。

【美國大選】拜登家族爆醜聞 疑曾勾結烏克蘭謀利益：【下一頁

QAnon曾發布出未經證實的指控，並獲美國總統特朗普轉發及感謝該組織對自己的喜愛，他曾在今年8月時指自己並不清楚該組織，只知道他們十分喜歡他，而他亦十分欣賞。(I don't know much about the movement, other than I understand they like me very much, which I appreciate.) 但周四(15號) 出席競選活動時表示對組織一無所知。

WTO准歐盟向美國加徵關稅 特朗普：將加倍奉還：【下一頁

QAnon曾稱，特朗普正抗衡一個秘密組織，當中包括來自政界、商界、傳媒及娛樂界等精英。他又指，組織能取得美國最高級別-「Q級別」的機密資料，亦是組織名稱的來源。

YouTube表示，平台會禁止任何針對個人或團體，及將暴力合理化的陰謀論，包括QAnon。而Twitter及Facebook早前亦作出類似措施；美國FBI去年亦警告該組織鼓吹國內極端主義。

 

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責任編輯：潘曉豐

 

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