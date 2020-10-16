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港航推「飛悅香港」賞日落 一百張機票半小時售罄

環球政經 17:33 2020/10/16

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繼國泰旗下香港快運推出「環港遊（Flycation）」後，香港航空宣布將於下周六營辦「飛悅香港」航班觀賞日落，較快運的「環港遊」早一星期起航。航班將於當日下午4時半由香港國際機場起飛，在距離香港約200海里的南中國海上空飛行，航程90分鐘。

港航表示，航班將採用空中巴士A320客機，官網將會發售100張機票。另外，即日起亦可於東瀛遊、康泰旅行社、新華旅遊、美麗華旅遊和永東旅行社購票。本刊記者下午約3時半登入港航假期網站，發現機票已售罄。現時官網資訊顯示5間旅行社的機票亦已售罄。

【著數優惠】食盡「環港遊」機遇 本港旅行社推加碼套餐 「遊飛機河」+住一晚酒店套票由988元起  詳情請看[下一頁]

為加強防疫，港航只會安排乘客與同行參加者為鄰座，機票價格分為每行一至二人852元，以及每行三人1188元，價格已包含稅和附加費用。

參加者可得到港航的獨家禮品，包括4位本地藝術家黎演樂、李健明、李美欣及陳蘊婷設計的收藏版紀念品。乘客亦可參與機上的抽獎活動，獎品包括雙人曼谷機票連酒店套票、頂級酒店的Staycation套票及餐廳禮券，以及港航的模擬駕駛艙體驗。

另外，每位乘客將獲得價值600元的優惠券（包括三張價值100元的港航官網優惠券和一張價值300元的港航假期優惠券），可用於港航購買機票或在港航假期購買產品。參加者亦可加購諾富特東薈城酒店的住宿套餐，在下周五至日其中一晚入住酒店的標準客房，並享用兩位成人的自助早餐和晚餐，價格為1288元。

有關詳情可參閱官網資料：按此

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撰文 : 趙家盈
陳青儀

經濟

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