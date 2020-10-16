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【新冠肺炎】世衛發表研究 指瑞德西韋非有效新冠藥物

環球社會熱點 17:14 2020/10/16

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世衛組織（WHO）發表新研究，指瑞德西韋無助新冠肺炎患者更快康復及減低死亡率。

新冠肺炎疫情全球大流行，抗病毒藥物瑞德西韋（Remdesivir）一直被視為治療新冠肺炎的有效藥物，早前確診新冠肺炎的美國總統特朗普也有服用瑞德西韋。但世衛組織（WHO）發表新研究，指瑞德西韋無助新冠患者更快康復及減低死亡率。

新冠疫苗讓長者先打年輕人要等 世衛估計等到2022年 【下一頁】

新冠肺炎研究：二次感染或較首次嚴重 不保證免疫 【下一頁】

世衛對來自30個國家的超過1.1萬宗新冠肺炎病例進行研究，了解藥物對新冠肺炎患者死亡率、是否需要使用呼吸機和住院時間的影響。

研究指出瑞德西韋、羥氯喹（hydroxychloroquine）、抗愛滋病(HIV)混合藥物洛匹那韋╱利托那韋(lopinavir-ritonavir)及干擾素（interferon），對新冠患者死亡率的影響令人失望，也無助縮短患者的住院時間。

除了世衛的研究，早前美國一項大型對照研究發現，在新冠肺炎重症住院患者群組方面，瑞德西韋有助縮短約三分之一的康復時間，但瑞德西韋卻對輕症患者沒有幫助。醫學界的數項研究也指出，羥氯喹及抗愛滋病(HIV)混合藥物也對治療新冠肺炎患者沒有幫助。

新冠肺炎抗體療程測試存安全顧慮而暫停 與特朗普療程類似 【下一頁】

但生産瑞德西韋的美國藥廠吉利德（Gilead）發表聲明，指出隨機、雙盲、安慰劑對照這三種臨床試驗，均證實瑞德西韋對新冠患者的益處。吉利德認為世衛的研究未經過嚴格測試，需要進行審查才能進行具建設性的科學討論。

責任編輯：鄭錦玲

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