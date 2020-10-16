【電動車概念股】富士康進軍電動車市場　冀市佔率達10%

▲ 蘋果手機代工廠鴻海旗下的富士康（Foxconn） 已建立平台，幫助車企生產電動車。

外電報道，蘋果手機代工廠鴻海旗下的富士康（Foxconn） 已建立平台，幫助車企生產電動車。 富士康母公司鴻海精密集團董事長劉揚偉表示，公司希望成為電動車界的Android ，冀在2025至2027年間佔據電動車市場10%市場份額。

以市佔率計，Android是全球最大的手機營運系統。富士康已推出了名為「 MIH開放平台」。劉揚偉表示，公司的目標是2025到2027年間佔據電動汽車市場10%份額，為約300萬輛電動汽車提供關鍵零部件。他還表示，公司一直在與多家汽車製造商進行談判，但以「正在進行」為由拒絕提供細節。

他又指，富士康計劃在2024年推出第一個電動汽車固態電池，這是一種能夠改進現有電池的大容量儲存設備。

相關文章：

【iPhone 12系列】蘋果iPhone 12快登場 富士康、和碩傳黃金周假期全速趕工

【iPhone12】爆料達人：iPhone 12 10月5日向經銷商出貨 富士康否認取消休假趕貨

管理MPF有心無力？3步輕鬆管理兼賺基金單位回贈

免費下載使用《香港經濟日報》App及成為會員，即時接收最精準的財經及時事新聞，多款迎新禮物任你選！

短炒推介視頻，逢交易日下午開市前《香港經濟日報》App播出，立即收看！

編輯：吳敏芳