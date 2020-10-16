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【電動車概念股】富士康進軍電動車市場　冀市佔率達10%

即市財經 17:16 2020/10/16

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蘋果手機代工廠鴻海旗下的富士康（Foxconn） 已建立平台，幫助車企生產電動車。

外電報道，蘋果手機代工廠鴻海旗下的富士康（Foxconn） 已建立平台，幫助車企生產電動車。 富士康母公司鴻海精密集團董事長劉揚偉表示，公司希望成為電動車界的Android ，冀在2025至2027年間佔據電動車市場10%市場份額。

以市佔率計，Android是全球最大的手機營運系統。富士康已推出了名為「 MIH開放平台」。劉揚偉表示，公司的目標是2025到2027年間佔據電動汽車市場10%份額，為約300萬輛電動汽車提供關鍵零部件。他還表示，公司一直在與多家汽車製造商進行談判，但以「正在進行」為由拒絕提供細節。

他又指，富士康計劃在2024年推出第一個電動汽車固態電池，這是一種能夠改進現有電池的大容量儲存設備。

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編輯：吳敏芳

汽車 電動車 鴻海 Android 富士康

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