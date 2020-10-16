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【十月驚奇】看不透樓市前景　業主減持套現　將軍澳THE PARKSIDE兩房創三個月新低

股樓投資 17:06 2020/10/16

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雖然大圍站上蓋項目柏傲莊，成功帶旺樓市氣氛，惟仍有業主看淡後市，放盤不足一個月，劈價逾百萬賣樓。

【買樓理財】將軍澳私樓上車盤　首期不用60萬即做業主？【下一頁

利嘉閣嚴煒俊說，將軍澳THE PARKSIDE 3座中低層E室，實用面積545平方呎，兩房間隔，今年9月底以1,100萬元放盤，終減價137萬元，以963萬元易手，實用呎價17,670元，減幅約12.5%，造價為兩房單位近三個月新低。 

代理續說，原業主見市況不明，決定減持手上貨量套現。有趣的是， 新買家為投資者，有感目前市況有調整，所以決定入市。 

【低息置業】 嫌屋企空間不夠　花738萬買多個單位自用【下一頁

資料顯示，原業主於2014年11月，以約635.8萬元購入上址，持貨近6年，現帳面賺327.2萬元，物業升值約51%。代理續說，屋苑現約有53個單位放盤，一房單位叫價由760萬元起。 

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撰文 : 黃卓賢

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