【網絡安全】美媒評選最佳防毒軟件　免費防毒軟件邊款最好？

▲ 美國電腦雜誌PC World日前挑選出幾款具有防護能力與電腦效能影響最小的防毒軟件，盼能為企業和用家解決網絡安全問題。

新冠肺炎疫情爆發期間，不少企業都開始推行在家工作模式，黑客入侵的情況更為猖狂，網絡安全風險增加。要避免遭受黑客攻擊，美國電腦雜誌PC World日前挑選出幾款具有防護能力與電腦效能影響最小的防毒軟件，盼能為企業和用家解決網絡安全問題。

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PC World挑選4款防毒軟件，並分成最佳防毒、性價比最高、初學者適用及最佳的免費防毒軟件，讓使用者依照需求下載安裝。

最佳防毒方面，PC World選擇Norton 360 Deluxe防毒軟件。PC World表示，Norton 360 Deluxe擁有Dark Web Monitoring、 VPN 連線、家長控制、系統優化等功能，防毒保護力已經AV-Comparatives測試，獲得100%肯定。安裝Norton 360 Deluxe後，對電腦效能沒有顯著變化及影響，因此決定給予2020年最佳防毒軟件的評價。

性價比最高就由AVG Internet Security奪得。PC World指，AVG Internet Security在資料保安方面做得很好，防毒效能經過AV Test和AV Compares測試後，都獲得相當高的評價，而且也不會影響電腦效能。雖然AVG Internet Security每年的安裝費用高達70美元（約542港元），但沒有設備數量限制，對中小企來說是個不錯的選擇。

而初學者適用的防毒軟件，就由趨勢科技Trend Micro Maximum Security取得。PC World表示，Trend Micro Maximum Security的防毒軟件操作介面在簡單與複雜之間取得平衡，介面頂部有四個類別圖示，讓使用者能更深入研究軟體內容；同時也可讓用家單純掃描電腦，一按操作介面中心的按鈕就可進行掃描。

最受人關注的最佳免費防毒軟件，PC World就頒發予Windows Defender Security Center。PC World指出，過往Windows內置的Windows Defender軟件效果不太好，但經過多次優化，Windows Defender已與第三方防毒軟件一樣有效，而且Windows Defender更有其他免費防毒軟件沒有的勒索軟件保護功能。因此若用家需要找防護能力更高的軟件，當然有其他選擇。但若想找最佳的免費版防毒軟件，Windows Defender是不錯的選擇。

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責任編輯：曾曉汶