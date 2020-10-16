【iBond 2020】輝立預留10億彈藥 專攻iBond孖展客

▲ 輝立落實下周一起，查詢客戶對申請iBond的興趣，以便預留融資額度。

通脹掛鈎債券（iBond 2020）距離開賣仍有一周，下周五（10月23日）才正式推售，但券商已摩拳擦掌，如輝立今天（16日）落實，擬於下周一（19日）提早為孖展意向客作預留登記，且備有10億元孖展。光大新鴻基財富管理的專家則建議，捧場客宜申請10手或以下，更忠告較適合以現金落注，增加贏面。

輝立新股認購部市場高級推廣主任劉敏初表示，該行暫擬於下周一下午開始，向客戶查詢認購iBond的意向，且暫訂預留10億元孖展。此外，屆時將視市場反應，考慮會否推出更多優惠。

陸香港推10厘抽iBond優惠，詳見【下一頁】

輝立證券企業融資經理陳英傑昨晚回應查詢指，擬有4大抽iBond的選擇，供不同客戶申請，當中針對孖展客的有3款︰

（1）申請1萬元（1手）︰費用全免，但享百分百孖展；

（2）申請2萬至3萬元（2至3手）︰百分百孖展，但收38元手續費；

（3）申請4萬至5萬元（4至5手）︰百分百孖展，但收68元手續費；

（4）真金白銀客︰不作借貸融資，以現金支付，免手續費、託管費及贖回費等。

富邦加入戰團 提供「九免」優惠

此外，再有銀行加入戰團，富邦提供「九免」優惠，客戶於10月23日至11月5日期間，經該行認購iBond，可享費用豁免包括︰認購手續費、新股申請費、存倉費、託管費、代收利息費、到期贖回費、經紀佣金（於成功認購後兩個月內沽出iBond）、經場外交易沽出iBond的手續費，以及轉倉費。

光大新鴻基：現金入飛 抽5至10手

光大新鴻基財富管理策略師溫傑料，iBond於11月17日在港交所 （00388） 掛牌 ，初步估計首日升幅約3%至5%，但最終表現仍受兩大因素左右，包括認購反應及未來數周股市表現，畢竟股市愈波動，對iBond愈有利。

溫傑補充，由於預期反應相對理想，每人或只能獲最多幾手，建議用現金下注，避免借貸融資，以免利息成本拖低投資回報。且需留意，iBond以循環機制分配，就算重錘客大額落飛，並不確保取得的數量驟增，故忠告散戶申購5至10萬元（5至10手）已足夠。

港通縮料持續 惟無礙iBond吸引力

政府將於下周四（10月22日），即iBond開賣前夕，公布9月份消費物價指數（CPI），專家預計將連續3個月下跌，罕現通縮。通縮閃現，惟市料無礙iBond吸引力，主因包括︰（1）業界預料在疫後報復式消費的刺激下，加上低基數效應，明年通脹率料回升至1.6%，2022年更達2.4%，變相令定息產品的回報有望達2.4厘；（2）今年iBond驟加保證年回報，由1厘倍增至2厘。

大新銀行 （02356） 經濟師温嘉煒預計，快將公布的9月CPI再呈負數，按年跌0.4%，但相信只是短暫局面，全年仍有望錄正數，錄0.5%升幅。2021年更看升1.6%，2022年漲幅則料為2.4%。

那邊廂，中資財團、銀行與券商各出奇招谷客，上商及大新銀行皆以「十免」等豁免多項費用作招徠，較富邦、工銀亞洲及致富證券的「九免」為多。

另一方面，暫有4間券商擬提早為新債的意向客作登記，預留孖展，包括輝立、信誠、致富及一通。

追蹤iBond消息，可瀏覽【iBond 2020】

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源