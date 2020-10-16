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【恒大債務】恒大擬回購部份美元債　提升市場信心　

即市財經 16:57 2020/10/16

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外電引述消息人士指，恒大向投資者稱或會回購部份美元債券，以提升市場信心。

中國恒大 （03333） 繼日前償還即將到期的兩筆公司債後，外電引述消息人士指，恒大向投資者稱或會回購部份美元債，以提升市場信心。據指，恒大亦正考慮償還2月到期的180億元可換股債券（convertible bond），方案包括全額兌付、要約置換、現金回購等，將恒大將向投資者咨詢。

恒大最大戰投傳打算到期取回資金，詳情看【下一頁】

恒大周五（16日）一度跌2.8%，低見15.32元，最終收市回升0.4%，報15.82元，成交額7.52億元。

按此看清恒大債務風波來龍去脈

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恒大管理層於周五出席由美國銀行舉辦的投資見面會。知情人士稱，恒大在會上指預計中央本月底或下月初出台支持房地產發展商的政策，允許房企將短期債務轉為中長期債，以維持房地產市場穩定。美國銀行拒絕評論，恒大則未有回應。

據內地傳媒報道，恒大地產已足額償還即將到期的兩筆公司債，具體包括「15恒大04」及「15恆大05」，本息合計114.27億元人民幣，展現了「資金實力與良好信用」。

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編輯：袁諾曦

香港股票 中國恒大（03333）

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