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【HomePod Mini】HomePod Mini將大賣？　科企搶佔智能喇叭市場

科技 16:55 2020/10/16

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智能喇叭除了要保持喇叭的音質外，亦需要有完善的語音系統。

蘋果早前除了推出4款iPhone 12外，亦推出全新智能喇叭Homepod Mini，是品牌第二款智能喇叭產品。智能喇叭的銷量在過去幾年逐漸增加，研究機構Business Insider Intelligence發布報告指，智能喇叭的普及，除了改變大眾的日常家居生活外，亦正改變媒體、電子商務及銀行等行業與消費者互動的方式。

半數美國人擁有　每周至少用一次

隨著大眾日漸依賴手機及網絡處理工作及日常生活的事宜後，物聯網及人工智能等技術亦隨即在不同的電子產品中出現。報告指出，智能喇叭在5年前正式推出，至今已成為最快獲得消費者關注及購買的智能產品，普及速度超越智能手機。

【iPhone 12】蘋果發布4款iPhone 12定價5999元起　最快周五起預售　HomePod mini連接智能家居

現時，過半數美國人已擁有至少一個設有人工智能系統的智能喇叭，而他們每星期至少會使用其智能喇叭一次，而媒體播放、訊息及通信是他們最常用的智能喇叭功能。

「溝通」成關鍵　助建智能家居

對推出智能喇叭的品牌而言，除了要保持喇叭的音質外，亦需要有完善的語音系統，令智能喇叭可與用戶「溝通」。蘋果首款HomePod售價為2,399元，而今次推出的HomePod mini卻僅售749元。兩者同樣支援蘋果的語音助理Siri，與及AirPlay 2無線音樂串流功能。此外，HomePod mini 喇叭也支援HomeKit可控制智能家居裝置。

至於Google旗下則有多款智能喇叭，最新推出的Google Nest Audio定價為99美元（約港幣772元）。Google的智能喇叭皆支援Google Assistant智能助理及語音操控功能，亦可以控制智能家電。

可是，並非所有品牌推出智能喇叭都能成功，包括曾經致力推出支援Bixby智能助理的三星（Samsung）。分析指，早於2018年推出智能喇叭的三星由於未能令其自家智能助理Bixby普及化，令其智能喇叭難以吸引消費者，最終淪為客戶購買智能手機的贈品。今年5月，三星更把智能喇叭的產品介紹從官方網站移除。

責任編輯：楊匡然

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