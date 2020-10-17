【未來AI】10年後AI會發展成點？Adobe公布10大預測

▲ Adobe綜合多位專家與分析師的洞見，預測未來10年人工智能（AI）與分析領域將如何發展和演變。

疫下人人講創新科技，到底科技界會為生活帶來什麼革命？Adobe綜合多位專家與分析師的洞見，預測未來10年人工智能（AI）與分析領域將如何發展和演變。

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Adobe表示，以數據驅動的營銷與客戶體驗行業，已產生巨大的變化。以下是專家與分析師對未來10年的預測：

1. AI將會無處不在

人工智能將變得非常普及，除了消費者與品牌、科技、家庭和朋友之間的互動，企業的所有平台和工具都會有人工智能技術的身影。Gartner預測至2021 年，將有80%的新興技術擁有人工智能的基礎；到2023年，人工智能與深度學習技術將取代傳統的機器學習，成為新的數據科學應用程式中最普遍的方法。

同時，Gartner預測到2020年，由人工智能驅動創建的「偽造現實」或「虛假內容」將超出人工智能的檢測能力，從而造成人們對數碼領域的不信任。為了應對這個問題，人工智能的管治，包括其標準與道德監管將受到關注。

2. 個人化將成為新常態

長遠來說，個人化將成為整個消費體驗中不可或缺的一部分，與消費者互動的方式亦將顯著增加。Adobe產品營銷經理Heidi Besik預測，未來品牌將從客戶角度提供個人化體驗，以建立更深厚的聯繫。為了增加和維持客戶忠誠度，品牌必須轉變思維，通過每位客戶需求檢視個人化與歸因。

3. 指示型分析將兌現真正個人化體驗的承諾

指示型分析將可得知從傳統意義上屬於無法分析的情景資訊，包括宏觀經濟指數或天氣狀況等可能影響產品需求的資訊。藉助指示型分析，企業可以精準把握適當的時機提供服務，兌現個人化體驗的承諾。

4. 自然語言處理將簡化數據洞察

隨著Siri、Alexa和Google Home等支援語音控制的裝置不斷湧現，自然語言處理（NLP）將成為獲取資訊的常態，分析技術亦不例外。NLP將充當非分析人員從其數據中獲取重點資訊的橋樑，不僅能以新的方式獲取洞見，還將簡化人們與分析領域的互動，在企業中獲取分析和洞見將變得更為常見。

5. 人工智能讓員工專注於優先事項

Gartner預測到2022年，數據分析及其他營銷軟件中的人工智能技術，將釋放營銷團隊超過3成數據分析師的生產力，使他們能夠將時間集中用於處理其他優先事項，而無需過多關注個人化、銷售線索評分、異常檢測、營銷績效管理及報告等手動流程。

6. 消費者將對數據私隱權提出更多要求

消費者越來越關注數據私隱，如果品牌能讓客戶選擇是否允許收集並使用其數據，勢必獲得競爭優勢。

7. 區塊鏈變得普及

分佈式賬本技術（Distributed Ledger Technology）將打開新世界的大門，企業交易、消費者購買產品與服務、數據與數碼資產的分享無需中間人即可進行，同時免除對欺詐和安全性的擔憂。另外，區塊鏈將進一步強化身份擁有權的概念，以更高的透明度和執行力交換客戶分享的數據。

8. 數據標準將協助品牌創建正確、統一的客戶資料

人們對真實數據標準和管治的需求將變得更加殷切。只有獲取所有數據，並以標準化形式儲存，才能真正理解客戶的需求、願望與價值。業界須統一所有數據的標準，以消除當今普遍存在的障礙和懷疑。

9. 情感分析將助品牌更好地預計客戶滿意度

客戶體驗（CX）分析是一個日漸盛行的趨勢，其中行為數據、態度及其他諸如客服中心的互動數據將被一併收集，從整體上了解客戶心情、滿意度和忠誠度。根據專家的預測，業內將使用更多機器學習和人工智能，越發了解人們使用品牌的態度或情感體驗。

10. 可穿戴設備進一步實現「個人數碼化」

從配備可追踪心率以訂製用戶體驗的生物傳感器的耳機，到可以檢測心臟異常的健身追踪器，人們的身體正產生全新的數據流。隨著數據私隱意識的不斷加強，用戶將能夠自行設定數據收集的條件，會更信任品牌，並允許他們收集自己的數據。

責任編輯：姚慧儀