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【英國疫情】曼徹斯特市長極力反對局部封城 寧攬炒全國一齊封

環球社會熱點 16:45 2020/10/16

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【英國疫情】曼徹斯特市長極力反對局部封城 寧攬炒全國一齊封

新型冠狀病毒疫情肆虐，英國確診個案增速加快，約翰遜政府計劃擴大第3級別封鎖區範圍，進一步涵蓋大曼徹斯特。惟大曼徹斯特市長激烈反對，指會帶來經濟災難，並引述專家質疑只封曼徹斯特效用成疑，稱情願全國一同封鎖，會比較公平。

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屬工黨的大曼徹斯特市長貝安德（Andy Burnham）極力反對在當地實施第3級封鎖，形容做法有漏洞（flawed）且不公平（unfair），強調不容曼徹斯特成為白老鼠，揚言堅決（stand firm）對抗新措施。

貝安德曾在白高敦年代擔任衛生大臣，他指英國副首席醫療官Jonathan Van Tam日前曾稱，全國封城才肯定有效，換言之，局部封城效果成疑。他稱政府不想全國經濟受損，於是針對西北部，揚言不會容許政府為了不周全的政策犧牲當地。

貝安德表示，政府要求押上當地人的工作、房產及生意，為的是專家都覺得不太可行的防疫措施，他情願全國一同封鎖，至少這較公平。他要求政府加強援助第3級封鎖區經濟，給予80%的薪金資助。

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疫情嚴重的英格蘭北部地區多個城鎮，都反對政府收緊封城，包括多名保守黨人。地區首長試圖與政府談判，但進展不樂觀，官員表明不會讓步，地區官員形容像與牆壁說話。

衛生大臣夏國賢（Matt Hancock）斥貝安德等人將事情政治化，呼籲他們下黨派立場，與政府合作推出真正有需要的措施。被問對會否加強對當地援助時，他沒有正面回應，僅稱政府已推出前所未見的救市措施。

外相藍韜文（Dominic Raab）出席英國廣播公司（BBC）節目，形容貝安德刁難政府（hold the government over a barrel）。他稱總要有行動，促貝安德為曼徹斯特人民做正確的事。

責任編輯：林建忠

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