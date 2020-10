【美國疫情】做足防疫5件事 華府抗疫專家福西：不封城

美國新型冠狀肺炎病毒(新冠肺炎)疫情仍然嚴峻,目前全國確診累計逾798萬宗。踏入秋冬季,預計將爆發第二波疫情。華府抗疫專家福西(Anthony Fauci)表示,不考慮封城(off the table),但國民必須加強公共衛生的防疫措施。

美國傳染病專家福西接受訪問時澄清,勸諭國民嚴格遵守指引,並非要封城,又向民眾派定心丸:

「(封城)已經不在我們考慮之列。我們討論的是加強簡單的公共衛生防疫措施,統一執行,而不是偶然做一下。」

(That’s off the table. We're not talking about that. We're talking about intensifying some public health measures that are really simple and easy to understand and to do it uniformly as a country, instead of in a haphazard way.)