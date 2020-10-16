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【美國疫情】做足防疫5件事 華府抗疫專家福西：不封城

環球社會熱點 16:39 2020/10/16

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華府抗疫專家福西（Anthony Fauci）表示，不考慮封城（off the table），但國民必須加強公共衛生的防疫措施。

美國新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情仍然嚴峻，目前全國確診累計逾798萬宗。踏入秋冬季，預計將爆發第二波疫情。華府抗疫專家福西（Anthony Fauci）表示，不考慮封城（off the table），但國民必須加強公共衛生的防疫措施。

美國傳染病專家福西接受訪問時澄清，勸諭國民嚴格遵守指引，並非要封城，又向民眾派定心丸：

「（封城）已經不在我們考慮之列。我們討論的是加強簡單的公共衛生防疫措施，統一執行，而不是偶然做一下。」

（That’s off the table. We're not talking about that. We're talking about intensifying some public health measures that are really simple and easy to understand and to do it uniformly as a country, instead of in a haphazard way.）

【美國疫情】大學生刻意染病獲抗體 試圖捐血漿牟利【下一頁】

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他強調國民要做足5項基本公共衛生防疫措施：

  • 戴口罩
  • 保持社交距離
  • 避免群眾聚集
  • 勤洗手
  • 盡量在戶外地方進行活動

【美國大選】紐時：特朗普淡化疫情 下屬卻促金主拋售股票【下一頁】

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責任編輯：葉芷樺

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