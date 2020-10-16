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【追價成交】鯉景灣業主一毫子都唔肯減 叫價企硬 買家遇上全海景3房 追價至1548萬才購得心頭好

股樓投資 16:38 2020/10/16

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樓市焦點集中於新盤，最近二手放盤為求搶客，業主的議價空間也稍為回升。不過，也有屋苑業主的叫價仍企硬，未有任何議價空間。

中原地產高級區域營業董事陳凱超表示，分行促成鯉景灣逸榮閣中層H室成交，實用面積799平方呎，3房套間隔，坐享全海景。買家一直心儀鯉景灣全海景大單位，預算只有1,500萬元，但見近日一手市場熾熱，即加快入市步伐，與業主議價近一個月，願意讓步追價，最終以1,548萬元入市，折合平均實用呎價19,374元。原業主於2012年3月以943萬元買入單位，持貨8年，帳面獲利605萬元，單位升值64%。

【筍價成交】首置客「2房價」購入嘉湖山莊3房 單位擁河園雙景 呎價再現「9字頭」，了解按【下一頁


陳凱超指，鯉景灣單位有8成為用家自住用途，放盤量一向不多，特別是10樓以上的放盤更少見，現時市場上10樓以上的海景單位放盤只有8至9個，叫價已達1,600萬元以上水平，故成交單位成交價1,548萬元，絕對是筍價成交，故買家也願意追價入市。

【上車筍盤】見到呢個屋苑仲有「4球」樓下兩房 上車客無樓睇也火速扑槌入市，了解按【下一頁

「相對於港島東的太古城，鯉景灣的環境較清幽，不少單位望全海景，景觀而言明顯較太古城優質，因此業主的持貨能力相對較強，現時的市況下，業主未有議價空間，因此該屋苑的樓價抗跌力較強。現時屋苑約有80個放盤，實用面積575平方呎2房單位的叫價由900萬元起。
 

【劈價成交】觀塘半山區樓放盤逾一年 累減110萬以590萬沽出 低市價15%，了解按【下一頁

 

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記者：陳詠妍

樓價 放盤 一手市場 鯉景灣

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