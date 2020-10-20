【育兒時在思@iM網欄】細路話事！ 揀啱玩具 讓小孩主動學習

我們希望孩子學懂思考，卻把一大堆埋沒孩子創意的玩具買回家。仔細看看孩子的玩具櫃，有多少是按一下就會自動說話、或會發光發聲的玩具？又有多少是要靠孩子主動思考、刺激創意的被動玩具？

所謂被動玩具，最容易理解的例子就是積木。你不動它，它就只是一塊木頭，當你發揮想像，就能砌成城堡、火車、甚至一切天馬行空的事物。被動玩具讓小孩主導遊戲，自己學會玩，遊戲方法由孩子決定。相反，主動型玩具已設定程式，只要你按一下掣就能達到某效果，即使你坐著不動也會發聲主動撩你玩，甚至有些玩具或電子遊戲是隨機模式，小孩想盡辦法都不能預測遊戲結果，打擊孩子自信同時限制他們的解難能力。

▲ 左方的電子機械人屬主動型玩具；右方則屬被動型玩具，沒有既定玩法，有助啟發小孩創意。

然而，電子玩具和被動玩具放在一起時，無論大人或小孩，很多時都會被電子玩具吸引了。小孩喜歡看著那閃燈，聽著那最喜歡的旋律。大人呢？看到孩子在電子玩具引導下的極速學習成果，自然會感到自豪。還未上學的小寶貝竟然可以玩玩下學識數數字，讀英文，太神奇了吧！這種電子玩具給予的即時歡樂及學術成果，是無數家長不能抗拒的。

在此無意左右各位家長的決定，始終每種育兒方法各有限制，每個家庭也會選擇最適合的方針。作為全職媽媽，我也很明白要忙家務忙煮飯時，只要有一種玩具能令孩子專注下來自己玩，那對媽媽而言就是好玩具！不過只想分享一下，其實很多平平無奇的被動玩具，甚至是廢物，都可以很好玩。從家長角度，被動玩具讓小孩學習到的，分分鐘比電子玩具、點讀筆更多！

現成買回來的積木、磁力片、波、車仔、搖鼓、疊疊杯......這些都是被動玩具，無特定玩法。在家中隨意取材的話，可以是紙巾盒、廁紙筒、膠樽蓋、濕紙巾包裝些的揭蓋，甚至是廚餘橙皮、蛋殼、茶包......等等。從小到大，我們都學習「玩完一樣先一樣」，「玩完呢個要擺返好先玩第二個」，沒有想起其實「撈埋一齊玩」都是一種小孩主導的玩法。不妨將多種被動玩具放在一起，會發現更多新可能、新玩法。（注意幼兒階段孩子仍依靠用口腔探索世界，取材時要謹慎。）

▲ 積木不一定用來砌，疊疊杯也不只有疊高這玩法。圖為兩歲半女兒自行構思的顏色分類遊戲。

怎樣開始呢？在社交平台上，很容易搜尋到很多家長展示佈置得漂漂亮亮的玩具盤，吸引孩子主動走近投入遊戲。看到這些，沒有藝術細胞、不懂得整色整水的家長們都不用氣餒，現實是吸引到孩子主動去玩就好。我也試過費盡心思設計遊戲，不過女兒玩兩下就玩完。不用緊，毋忘初衷是讓孩子主導遊戲，家長的角色是提供物資、玩具，而非指導孩子怎麼玩、玩多久。說不定幾個月後，孩子會突然對這舊玩意有興趣呢！

又從家長角度問：「又話學到好多嘢？學到啲咩？」不是ABC，123呀，這是電子玩具教你的。被動玩具讓孩子學到的，是透過遊戲經驗將不同概念潛移默化，可以是分高矮大小的數學概念、拋波波時看到很有趣的地心吸力、對不同質感的辨識、各種感官體驗......如何盡錄？

更多育兒時在思@在思的文章請按此。

如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按此

即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！