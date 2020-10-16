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【移民澳洲】買樓花恐「受騙」？有住宅被指貨不對辦

環球社會熱點 16:52 2020/10/16

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【移民澳洲】買樓花恐「受騙」？有住宅被指貨不對辦

澳洲政府早前宣布延長香港畢業生和技術簽證5年，為香港人申請永久居留提供途徑，再度引起香港人對移民澳洲的關注，而澳洲樓市亦是焦點之一。有澳媒報道指，有住宅項目出售時的概念圖，與將近落成後的實物相距甚遠，惟根據合約條款，買家無法反對。

澳洲廣播公司（ABC）報道指，位於澳洲新南威爾士州的臥龍崗市（Wollongong），一個名為「Parq on Flinders」的住宅大廈項目，其概念圖與實物有所差距。該項目出售時的賣點為「醒目建築設計配上精細工藝」。

地產商Colliers International稱，其項目並未完工，所以不應批評該住宅大廈不符合預期。地產商又指，概念圖是在5年前所繪畫的，當時正提出發展申請，但其後建築設計有少許微調。

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澳洲政府設新要求 申請伴侶簽證者須英語及格 【下一頁】

地產商解釋指，根據合約條款，「微調」範圍包括縮小樓層空間、改變內部顏色、改變指定泊車位的位置。

報道指，有業主表示對單位內的裝潢感驚訝，指牆身的顏色與示範單位不一，又指室內面積較預期小。

報道亦指，有業主亦不滿露台外的改動。該業主更指，不會向任何人建議買樓花。

根據臥龍崗市議會規例，只要單位符合獲批准的計劃書，其外貌如何任由發展商決定。臥龍崗市長指，在一定程度的規劃之後，市議會沒有甚麼可以做，稱已不在其控制之中。

責任編輯：林嘉莉

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