【美國大選】拜登經濟學加大開支及向富人加稅 左傾政策救美國經濟？（iMoney專題）

▲ 拜登經濟學或加大開支及向富人加稅。

美國總統大選下月3日舉行，距今不足一個月，爭取連任的特朗普（Donald Trump）及民主黨拜登（Joe Biden）已完成第一場辯論會，第二場將於22日舉行。最新民調顯示，拜登以雙位數近10個百分點領先特朗普。而全球賭盤盤口更顯示，拜登勝出的機會已經由55%升至63%，特朗普則仍然維持在43%。這或許解釋了特朗普上周確診新冠肺炎後，入院僅3天即返回白宮。原準備到各搖擺州份拉票的特朗普因確診而煞停，按民調顯示，特朗普及拜登在這些搖擺州份的支持率極為接近，或成為勝敗關鍵，特朗普的選情趨嚴峻，無怪乎他一出院即揚言要重回競選軌道。

拜登暫佔上風，有望成為下一任美國總統，他的政策引起極大爭議。《經濟學人》（Economist）以「拜登經濟學」（Bidenomics）為封面，深入探討若拜登當選，他的經濟政策對美國帶來的好壞及未知影響。Bidenomics頓時成為熱門詞。美國近年財赤龐大，更受疫情所累致經濟下滑，失業率上升等，下任總統最大任務自然是要拯救美國經濟。

特朗普批評拜登思維左傾，亦有人形容拜登令美國經濟政策急速轉左（Sharp shift to left）。他主張增加公共開支，款額為7.9萬億美元，用於基礎建設、教育、社會安全網、醫療保健及再生能源等，由此刺激經濟，增加就業。這筆龐大開支，有一半將會透過向大企業及富人徵稅而來。同時提出上調最低工資，加強工會組織。拜登的左傾政策的確令商界擔憂，認為他上場將對大企業以致華爾街不利。但有人則反駁，拜登的經濟政策並無非如極端的左派「烏托邦思維」。

《經濟學人》則提到，拜登在某些關鍵的行業領域影響力微薄。特朗普在他2017年上台後，簡化行政，讓企業直接跟政府溝通，又實施減稅令企業受惠，再配合貨幣寬鬆政策，令美國經濟迅速增長，小企業的信心指數達30年來高峰，打工仔薪酬每年更有增幅。不過一場疫情令經濟下滑，便暴露了特朗普的經濟政策問題，包括基建投入太少、社會安全網不穩等。加上他跟中國開打貿易戰，影響到全球經貿。

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編輯：謝克迪