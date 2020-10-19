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【屋邨網紅@iM網欄】貼地易入屋 人人都是帶貨網紅

名人薈萃 09:32 2020/10/19

分享：

筆者一直說，現實生活中，人人都是帶貨網紅。舉個例子，前日朋友食完一間泰國餐廳，覺得好好食，於是推介給我，我相信朋友，結果跟太太一起去嘗試了這間餐廳，完成這一連串動作，這個朋友已經「帶了貨」，只是他不知道。

正所謂花無百日紅，再鮮艷的花也會有凋謝枯萎的一天，筆者深明這個道理，同時每天直播，單靠一人之力難以完成。因此我創辦鞋佬生活百貨之時，同時創辦網紅孵化這間公司。由最初的妹妹，再到火星，嫲嫲、怕醜小生（青山1號）及零號（青山零號），一直希望培養更多素人變網紅，保持新鮮感，增強實力！！

平時，私底下會收到不少素人、明星推薦或自薦，希望加入鞋佬團隊，成為新晉帶貨網紅。其實本身有點名氣的人，是比較難轉型做帶貨網紅的，首先原本的粉絲肯定會流失，而素人網紅nothing to lose，用真實感受介紹產品，貼地且容易入屋。

筆者自己是由素人變網紅的過來人，一切由零開始，開始無人睇的感受，並非所有人可以承受得起，特別是稍微有名氣的人，三年前筆者慢慢一步一步透過屏幕做到今日，跟粉絲分享我的感受，讓他們放下心理防禦，由粉絲變朋友。同時要有同理心，站在客人的角度，筆者再在鏡頭前說出產品的好處及不足之處。

時至今日，鞋佬生活百貨已經有多名可獨當一面的網紅，包括妹妹、火星、嫲嫲、小生及零號，每一位網紅都有自己的特色，自己的性格，妹妹的大癲大廢、Bio小王子火星、文藝風的嫲嫲、搞笑傻強小生、淡定百搭的零號。

筆者從來不會要求網紅們改變自身性格，只會發掘他們每個人不同的一面、可愛的一面。同時他們每一組的配搭，都有不同的化學作用，相信不久將來，筆者便可以放假了，希望到時疫情亦告一段落，可以與鞋嫂、鞋仔飛一轉，享受家庭旅遊樂。

作者_鞋佬簡介：

一直以黎靠把口搵食，最後成為香港首位男網紅！曾經擁有8間實體店，卻從不相信網店，直到被淘寶狠狠擊敗，完全崩潰，發呆走去釣魚8個月，逃避現實。2017年屋企經濟響起警號，迫住返回地球，無錢，無臉，無人脈，惟有靠Facebook開Live直播賣女裝鞋。由第一個月賣得幾對鞋做到現時每月300多萬營業額，我係鞋佬！

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撰文 : 鞋佬

欄名 : 屋邨網紅

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