【中小企教室】Dell推3款全新顯示器　提升工作效率

▲ Dell Technologies宣布，推出3款全新顯示器，協助創意工作者和專業人士於混合工作環境中，提升生產力和舒適度。

疫下不少打工仔都試過在家工作，要提高遙距辦公的效率，硬件配合非常重要。Dell Technologies宣布，推出3款全新顯示器，協助創意工作者和專業人士於混合工作環境中，提升生產力和舒適度。

針對創意工作者，Dell UltraSharp 32 HDR PremierColor顯示器（UP3221Q）是首個具備專業 2K Mini LED直調背光區域的專業顯示器，配備4K解像度及VESA DisplayHDR 1000標準，可重現色彩精確一致的電影和影片內容。其於11月5日起全球公開發售，售價為4,999.99美元起（約3.8萬港元）。

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而經常在工作中運用制表軟件或處理數據的員工，Dell UltraSharp 24 USB-C Hub顯示器（U2421E）及Dell UltraSharp 34 USB-C Hub 曲面顯示器（U3421WE）就最適合不過。Dell UltraSharp 24 USB-C Hub顯示器配備16:10的屏幕，24寸的InfinityEdge窄邊框可提供更多可視空間，同時降低藍光提升眼睛的舒適感。現已於全球公開發售，售價為449.99美元（約3480港元）起。

另外，全新Dell UltraSharp 34 USB-C Hub曲面顯示器配備WQHD解像度，高達95%的DCI-P3色域覆蓋範圍，具有三邊超窄邊框及内置雙喇叭，能帶來沉浸式的視聽體驗。產品於12月1日全球公開發售，售價為1,199.99美元（約9300港元）起。

責任編輯：姚慧儀