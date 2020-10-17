  • 26°C
香港時間 : 20201017日 (六) 10:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中小企教室】Dell推3款全新顯示器　提升工作效率

科技 10:00 2020/10/17

分享：

Dell Technologies宣布，推出3款全新顯示器，協助創意工作者和專業人士於混合工作環境中，提升生產力和舒適度。

疫下不少打工仔都試過在家工作，要提高遙距辦公的效率，硬件配合非常重要。Dell Technologies宣布，推出3款全新顯示器，協助創意工作者和專業人士於混合工作環境中，提升生產力和舒適度。

針對創意工作者，Dell UltraSharp 32 HDR PremierColor顯示器（UP3221Q）是首個具備專業 2K Mini LED直調背光區域的專業顯示器，配備4K解像度及VESA DisplayHDR 1000標準，可重現色彩精確一致的電影和影片內容。其於11月5日起全球公開發售，售價為4,999.99美元起（約3.8萬港元）。

【CES 2020】追趕Lenovo步伐！Intel、Dell也推摺疊屏幕電腦

【自決在家工作】Dropbox推「Virtual First」政策　可選擇永久在家工作

而經常在工作中運用制表軟件或處理數據的員工，Dell UltraSharp 24 USB-C Hub顯示器（U2421E）及Dell UltraSharp 34 USB-C Hub 曲面顯示器（U3421WE）就最適合不過。Dell UltraSharp 24 USB-C Hub顯示器配備16:10的屏幕，24寸的InfinityEdge窄邊框可提供更多可視空間，同時降低藍光提升眼睛的舒適感。現已於全球公開發售，售價為449.99美元（約3480港元）起。

另外，全新Dell UltraSharp 34 USB-C Hub曲面顯示器配備WQHD解像度，高達95%的DCI-P3色域覆蓋範圍，具有三邊超窄邊框及内置雙喇叭，能帶來沉浸式的視聽體驗。產品於12月1日全球公開發售，售價為1,199.99美元（約9300港元）起。

責任編輯：姚慧儀

相關文章

【在家工作】第三季全球筆記本電腦出貨量增28%
2020/10/12
【在家工作】第三季全球筆記本電腦出貨量增28%
【在家工作】Google推一站式辦公平台　Google Workspace整合視像通訊與內容管理工具
2020/10/06
【在家工作】Google推一站式辦公平台　Google Workspace整合視像通訊與內容管理工具
【微軟Ignite大會】Teams教打工仔瞑想放空　減輕在家工作之苦
2020/09/23
【微軟Ignite大會】Teams教打工仔瞑想放空　減輕在家工作之苦
【在家工作】思科收購BabbleLabs　AI增強Webex降噪效果
2020/08/27
【在家工作】思科收購BabbleLabs　AI增強Webex降噪效果
硬件 在家工作 Dell AR 4K HDR USB 喇叭 顯示器

下一篇文章

【科技一周回顧】iPhone 12觸目登場　傳Google將出售Chrome業務
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

Google或被迫出售Chrome　傳三星微軟有意接手
Google或被迫出售Chrome　傳三星微軟有意接手
【限時免費】SEGA慶祝60周年　5款經典重製遊戲Steam免費下載
【限時免費】SEGA慶祝60周年　5款經典重製遊戲Steam免費下載
【iPhone12‧分析】疫情影響嚴重　iPhone 12銷情或會比以往差？
【iPhone12‧分析】疫情影響嚴重　iPhone 12銷情或會比以往差？
【5G手機】三星Galaxy S20 FE推出不足一個月　用家投訴不斷
【5G手機】三星Galaxy S20 FE推出不足一個月　用家投訴不斷
【iPhone 12】csl iPhone 12 X 5G優惠組合計畫出爐　今起接受登記
【iPhone 12】csl iPhone 12 X 5G優惠組合計畫出爐　今起接受登記
【iPhone 12】SmarTone發售iPhone 12系列　提供「回購價格保證」再買新機
【iPhone 12】SmarTone發售iPhone 12系列　提供「回購價格保證」再買新機