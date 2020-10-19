【落糖落鹽@iM網欄】巧克力與它的產物們——Brownies布朗尼

筆者一直不好甜，因此我從來都不太是巧克力糖果之類的愛好者。相反，妹妹是巧克力的忠實粉絲，死纏爛打了我好一陣子才動手做這個布朗尼。不是賣花讚花香，嚐過這個布朗尼之後真的是連我這個不吃巧克力的人都覺得，哇！

若你一概而論地以巧克力蛋糕來形容布朗尼的話，恐怕會惹來狂熱者的不滿。的確，布朗尼在芸芸巧克力蛋糕的知名度算數一數二，但相傳布朗尼源自十九世紀一位美國奶奶做巧克力海綿蛋糕時的小意外。在做海綿蛋糕的時候她忘記了加泡打粉，出來的蛋糕因此不是預想中的鬆軟，卻是意外的濕潤與棉滑。後來這份食譜在美國主婦間流傳開去，布朗尼(Brownie)因其啡色(Brown)的外表而得名，並登上了十九世紀末的食譜書籍，流傳至今。

布朗尼的口感眾說紛紜，有人喜歡脆脆的，有人喜歡cakey的，有人則喜歡偏結實。即使相傳正宗的布朗尼，是當牙籤插進烤好的布朗尼時會黏上平常烤海綿蛋糕象徵沒熟的蛋糕屑，其實布朗尼至今也沒有標準的口感。不同的口感取決於材料的不同，有些食譜會只下可可粉，有些只下巧克力，而以下的兩樣都用到的食譜，正正能做出筆者都喜歡的fudgy布朗尼—外脆內軟糯。

材料：

125g 60%黑巧克力

75g 牛油

75g 雞蛋

1.5g香草精

80g 黃糖

25g 中筋麵粉

15g 可可粉

1g 海鹽

步驟：

1) 牛油切成小塊及巧克力切碎方便融化。

2) 牛油與巧克力放進耐熱碗中，隔水加熱直至完全融化便可離鍋。

3) 在另一耐熱碗中，將雞蛋輕輕發開。加入香草精及黃糖繼續打發。

4) 再次將雞蛋液隔水加熱至黃糖溶化即可離鍋。

5) 用打蛋器以中速打發雞蛋液大約5-8分鐘，直到雞蛋液顏色變淡以及起泡。

6) 將巧克力融液倒入雞蛋液，用刮刀輕輕翻拌直至完全拌勻。

7) 篩入中筋麵粉、可可粉、海鹽。

8) 再次翻拌至完全拌勻，並倒入已經鋪好牛油紙的烤盤裡。

9) 將烤箱預熱至170°C。

10) 按照個人喜好在表面灑上喜歡的果仁，巧克力顆粒或適量粗海鹽。

11) 烤25分鐘，出爐放上晾架即可。

小撇步：

1) 可隨意使用喜歡的可可含量的黑巧克力（建議60-80%）。家有妹妹，所以這次選用了不太苦的60%黑巧克力。

2) 隔水加熱指將一鍋水煮沸，再將裝有需要加熱融化的如巧克力的耐熱碗放在鍋口慢慢攪拌，利用水蒸氣將其融化，並調至小火。注意一定要是耐熱碗且水位不應該碰到碗底。筆者便曾將兩個不耐熱玻璃碗弄爆，所以現在會一手戴著隔熱手套拿穩不鏽鋼碗一手用刮刀攪拌，加速融化。

3) 如果喜歡吃比較濕潤厚身的布朗尼，可以用一個小型方模（6寸）。但妹妹和我較喜歡脆脆的外皮，因此這次使用了8寸的方模。

4) 步驟(6)與(8)中，切忌使用打蛋器用力畫圈攪拌，而需用刮刀輕力翻拌蛋液，否則會消泡，布朗尼就會變得過於結實。

5) 剛出爐要趁熱將布朗尼切成喜歡的大小，冷卻後表皮會變脆，切下去會很容易散開。另外，每切一刀，便使用熱毛巾抹一下刀片，可讓切好的布朗尼更美觀。

作者__黃落糖（童瑤）簡介： 聽說每個成功廚師的第一步都是將鹽當糖放。一個大學家姐希望填飽小學妹妹個胃的烘焙/煮飯仔/周圍食/周圍玩的故事。

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