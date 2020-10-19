  • 23°C
香港時間 : 20201019日 (一) 08:31
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【公關大娜移@iM網欄】公關已死？馬斯克打爛公關碗飯之後……

名人薈萃 08:02 2020/10/19

分享：

馬斯克(Elon Musk)比特朗普狂放多幾千倍，有錢、有腦、有天馬行空的創意；是一位開拓者、發明家，從PayPal、Tesla、SpaceX到Neuralink，生產可重覆使用的火箭往返地球與月球；將豬腦結合電腦，探索「腦機結合」的無限可能；還計劃移居人類至其他星球落地生根。在馬斯克的宇宙，似乎只要想得出，都能做得到。

最近，他解體了Tesla公關團隊，相比前述種種翻天覆地的革命性舉措，瓦解PR，純屬小菜一碟，不足一提。之但係，在下身為公關行業的一份子，「公關已死」四個大字，觸目驚心，彷彿行業的命運已被這位仁兄連根拔起。

環顧全世界，有多少「大孖沙」像馬斯克，滿腦子澎湃的意念和大計，嘴巴快過腦袋，將Twitter 視作個人廣播站，想到甚麼便光速發表，絕密的私有化大計也在此曝光，招惹官非亦在所不惜。他既是CEO，又是KOL、亦是PR，鋼鐵俠實行「一夫當關、萬夫莫敵」，但行得通嗎？

識得全壘打的馬斯克確是萬中無一，定能勝任消息發放者，但卻花不起寶貝的時間，每周工作120小時之外，還要回應海量的媒體查詢，根本不合符效益，鐵打的身體也say no吧。加上馬老闆與傳媒並不咬弦，吵大鑊的機率想必是99%。遲些日子又會靜雞雞叫公關部改個名堂鯉魚翻身。

這類身兼多職的強勢領袖，像王維基、施永青、李根興，口才了得、天生爆Seed王，根本毋須公關出「橋」，提供表演舞台已經自動波「載歌載舞」。身邊的公關必是強中手，跑得快、做好世界，每早溫提強人「陷阱位」，他扮耳邊風，實則眼角瞄一瞄公關筆記，秒速已上了心；當然還要適時「踩腳掣」及全天候「執手尾」。

馬斯克大愛「第一性原理」，識女仔都鍾意直來直去、一步到位，不要多餘的枝節。如斯霸氣，才夠膽拆掉PR這道連接企業與民意的橋樑。撤了收發衛星，等如默認了你間公司是「重視訊息發放、輕視意見回收」，近乎「一言堂」的操作，對品牌形象將產生什麼傷害，時間會給予答案。

作為公關人，警號一直在響，斷不能齋食危機處理的穀種；切勿光靠媒體食糊；亦不要奢想開個Twitter、IG、FB、LinkedIn、微信專頁，就算「get things done」。打造具特色且可持續發展的專屬平台，僅屬平凡的基本功。面對宣傳渠道碎片化，廣佈線眼，識盡所有micro influencers，也是入門的常識吧。

傳統的「大而美」不再合時宜，邁向「細而精」是公關的新步調。既要長䄂善舞與各色人種打交道，廣締善緣、完美地鋪設平台網；同時，時刻勤練內功，做好自己的品牌故事，掌握動態先機，每日至少有三兩宗內幕消息，比老細早知30秒。否則有一天，他會忽然發現你放了長假，已了無半點「囉囉攣」的感覺，或許是這段情份滑向尾聲的危險訊號。

作者_陳仕娜簡介：

由財經記者到公關，遊走媒體、地產及金融行業，飽覽世事更迭，藉文字透徹人心，嘻笑怒罵中，也望讀者有所得著。

現任耀才證券企業傳訊總監、香港中文大學商學院市場管理學、新聞及傳播學、香港大學SPACE公關及企業傳訊深造文憑。

更多公關大娜移@陳仕娜的文章請按此
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

撰文 : 陳仕娜

欄名 : 公關大娜移

最新專欄文章 更多

【公關大娜移@iM網欄】退一步海闊天空 疫市播種 旺市收割
2020/10/12
【公關大娜移@iM網欄】退一步海闊天空 疫市播種 旺市收割
【公關大娜移@iM網欄】曝光率氾濫的年代 讓你的名字成為名片
2020/10/05
【公關大娜移@iM網欄】曝光率氾濫的年代 讓你的名字成為名片
【公關大娜移@iM網欄】來一杯咖啡 不是數據說了算
2020/09/28
【公關大娜移@iM網欄】來一杯咖啡 不是數據說了算
【公關大娜移@iM網欄】一條項鍊的距離 偽上流的玩笑
2020/09/21
【公關大娜移@iM網欄】一條項鍊的距離 偽上流的玩笑
【公關大娜移@iM網欄】《三十而已》說到「騎呢」行銷
2020/09/14
【公關大娜移@iM網欄】《三十而已》說到「騎呢」行銷

下一篇文章

【有「情」人@iM網欄】不自主思想帶來的焦慮感 強迫症
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【平過市價】銀湖‧天峰75折賣　低市價300萬　平賣有原因
【平過市價】銀湖‧天峰75折賣　低市價300萬　平賣有原因
【有片睇】業主花逾20萬元裝修　問題裝修逐個捉
【有片睇】業主花逾20萬元裝修　問題裝修逐個捉
【欲哭無淚】屯門新盤開售4個月　只錄一宗成交　最後都撻訂
【欲哭無淚】屯門新盤開售4個月　只錄一宗成交　最後都撻訂
【上車筍盤】見到呢個屋苑仲有「4球」樓下兩房 上車客無樓睇也火速扑槌入市
【上車筍盤】見到呢個屋苑仲有「4球」樓下兩房 上車客無樓睇也火速扑槌入市
【美股焦點】美林：增長股仍是最佳選擇　呢4隻股可持有至2030年
【美股焦點】美林：增長股仍是最佳選擇　呢4隻股可持有至2030年
【Staycation】全球25大最佳酒店　只有一間香港酒店上榜
【Staycation】全球25大最佳酒店　只有一間香港酒店上榜