【公關大娜移@iM網欄】公關已死？馬斯克打爛公關碗飯之後……

馬斯克(Elon Musk)比特朗普狂放多幾千倍，有錢、有腦、有天馬行空的創意；是一位開拓者、發明家，從PayPal、Tesla、SpaceX到Neuralink，生產可重覆使用的火箭往返地球與月球；將豬腦結合電腦，探索「腦機結合」的無限可能；還計劃移居人類至其他星球落地生根。在馬斯克的宇宙，似乎只要想得出，都能做得到。



最近，他解體了Tesla公關團隊，相比前述種種翻天覆地的革命性舉措，瓦解PR，純屬小菜一碟，不足一提。之但係，在下身為公關行業的一份子，「公關已死」四個大字，觸目驚心，彷彿行業的命運已被這位仁兄連根拔起。



環顧全世界，有多少「大孖沙」像馬斯克，滿腦子澎湃的意念和大計，嘴巴快過腦袋，將Twitter 視作個人廣播站，想到甚麼便光速發表，絕密的私有化大計也在此曝光，招惹官非亦在所不惜。他既是CEO，又是KOL、亦是PR，鋼鐵俠實行「一夫當關、萬夫莫敵」，但行得通嗎？



識得全壘打的馬斯克確是萬中無一，定能勝任消息發放者，但卻花不起寶貝的時間，每周工作120小時之外，還要回應海量的媒體查詢，根本不合符效益，鐵打的身體也say no吧。加上馬老闆與傳媒並不咬弦，吵大鑊的機率想必是99%。遲些日子又會靜雞雞叫公關部改個名堂鯉魚翻身。



這類身兼多職的強勢領袖，像王維基、施永青、李根興，口才了得、天生爆Seed王，根本毋須公關出「橋」，提供表演舞台已經自動波「載歌載舞」。身邊的公關必是強中手，跑得快、做好世界，每早溫提強人「陷阱位」，他扮耳邊風，實則眼角瞄一瞄公關筆記，秒速已上了心；當然還要適時「踩腳掣」及全天候「執手尾」。



馬斯克大愛「第一性原理」，識女仔都鍾意直來直去、一步到位，不要多餘的枝節。如斯霸氣，才夠膽拆掉PR這道連接企業與民意的橋樑。撤了收發衛星，等如默認了你間公司是「重視訊息發放、輕視意見回收」，近乎「一言堂」的操作，對品牌形象將產生什麼傷害，時間會給予答案。



作為公關人，警號一直在響，斷不能齋食危機處理的穀種；切勿光靠媒體食糊；亦不要奢想開個Twitter、IG、FB、LinkedIn、微信專頁，就算「get things done」。打造具特色且可持續發展的專屬平台，僅屬平凡的基本功。面對宣傳渠道碎片化，廣佈線眼，識盡所有micro influencers，也是入門的常識吧。



傳統的「大而美」不再合時宜，邁向「細而精」是公關的新步調。既要長䄂善舞與各色人種打交道，廣締善緣、完美地鋪設平台網；同時，時刻勤練內功，做好自己的品牌故事，掌握動態先機，每日至少有三兩宗內幕消息，比老細早知30秒。否則有一天，他會忽然發現你放了長假，已了無半點「囉囉攣」的感覺，或許是這段情份滑向尾聲的危險訊號。

作者_陳仕娜簡介： 由財經記者到公關，遊走媒體、地產及金融行業，飽覽世事更迭，藉文字透徹人心，嘻笑怒罵中，也望讀者有所得著。 現任耀才證券企業傳訊總監、香港中文大學商學院市場管理學、新聞及傳播學、香港大學SPACE公關及企業傳訊深造文憑。

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