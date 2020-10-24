【基金攻略】年度化派息逾6厘 瑞銀推亞洲高收益債券基金（iMoney專題）

▲ 瑞銀推亞洲高收益債券基金，年度化派息逾6厘。

全球債息持續向下，令高收益債券基金大行其道，當中又以亞洲地區的高收益債劵收益率最高，吸引基金公司推出相應產品。瑞銀資產管理便在今年9月於香港零售市場推出瑞銀亞洲高收益債券基金，根據過往派息紀錄，基金年度化派息率超過6厘。

近來投資者對收息產品需求殷切，不少基金公司看重亞洲高收益債券的高收益率，順勢推出相應基金，惟有實績可尋的基金為數不多，當中早在2012年已推出市面的瑞銀亞洲高收益債券基金便是其中之一。基金在過去3年年度化回報為3.52%，最新年度化派息率保持在6厘以上。基金今年向證監會註冊後，9月起正式推出本港零售市場，現時設有美元、港元及美元（澳元對冲）三個貨幣組別，並可選擇每月派息。

相對於部分基金公司只追逐高收益率的策略，瑞銀保留債券團隊一直奉行主動部署策略，在尋求收益率的同時，亦會追求資本增值的機會，故其派息率或略低於只追求高息的同類基金。瑞銀資產管理亞洲高收益策略高級投資組合經理迪羅斯（Ross Dilkes）接受訪問時，強調基金能夠全天候爭取回報，「無論是如今年般的嚴峻市況，抑或如2018年時，對信貸有利的環境中，我們都希望以主動的策略來捕捉當時市況的機會。」

以今年以例，他指基金在疫情期間先在流動性管理上下了功夫，在第一季波動最高的時候，基金減持企業債券的持倉，以此來增加倉內流動性；其次是調整持倉的存續期（Duration），在眼見利率下跌之時，利用國債或國債期貨來增加存續期，以增加對利率走勢的敏感度；第三是在美元走強下，對冲亞洲貨幣的下跌風險。在這三大部署下，當高收益債券市場於第一季下跌逾12%之時，基金同期跌幅為10%，「我們同樣是面對風險，但我們的波幅相對較少。而當時同業基金表現兩極化的情況是過去最大的，這顯示出主動配置的重要性。」

上述的信貸、存續期及貨幣乃基金風險所在，同樣也是回報來源，他現時對未來信貨市場前景倍感樂觀，尤其是亞洲國家的基本面強勁，他認為即使信貸息差經歷過去半年的收窄期後，未來至明年年初仍有一定收窄空間，意味亞洲高收益債仍未來有上升空間，「市場很近日的風險胃納有所下降，對美國總統大選及脫歐的形勢充滿戒心，這會造就短期波動，但以今天的估值來看，我也幾可肯定息差會繼續收窄。當然，這會否出現在未來數月？這是很難預測的，但在未來9個月我相信會進一步收窄50至100基點。」在對未來信貸市場的樂觀取態下，基金現時的現金水平只有約4至5%。

在一眾亞洲高收益債券當中，迪羅斯偏好中國高收益債，其持倉比例為基金投資組合的54.7%，當中大部分為內房債，對於內地「三條紅綫」政策對持倉的影響，他認為投資高收益債券的關鍵是吸納資本及再融資的能力，這對大型發展商較為有利，而對小型房企而言，則會令她們較難涉足資本市場。他透露大型發展商為基金的核心持倉，但同時仍會買入價格調整至吸引水平後的中小型發展商。據最新基金月報的資料所見，不論大型或小型發展商皆名列基金首十大持倉之中，大型發展商包括中國恒大 （03333） 及佳兆業集團 （01638） ，中小型發展商則包括瑞安房地產 （00272） 子公司瑞安發展。

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編輯：謝克迪