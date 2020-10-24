  • 24°C
香港時間 : 20201024日 (六) 11:48
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : 螞蟻上市 國泰股價 抽新股 騰訊 小米 中芯股價 滙豐股價 領展 ETF 內銀股

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【基金攻略】年度化派息逾6厘 瑞銀推亞洲高收益債券基金（iMoney專題）

即市財經 11:00 2020/10/24

分享：

瑞銀推亞洲高收益債券基金，年度化派息逾6厘。

全球債息持續向下，令高收益債券基金大行其道，當中又以亞洲地區的高收益債劵收益率最高，吸引基金公司推出相應產品。瑞銀資產管理便在今年9月於香港零售市場推出瑞銀亞洲高收益債券基金，根據過往派息紀錄，基金年度化派息率超過6厘。

近來投資者對收息產品需求殷切，不少基金公司看重亞洲高收益債券的高收益率，順勢推出相應基金，惟有實績可尋的基金為數不多，當中早在2012年已推出市面的瑞銀亞洲高收益債券基金便是其中之一。基金在過去3年年度化回報為3.52%，最新年度化派息率保持在6厘以上。基金今年向證監會註冊後，9月起正式推出本港零售市場，現時設有美元、港元及美元（澳元對冲）三個貨幣組別，並可選擇每月派息。

相對於部分基金公司只追逐高收益率的策略，瑞銀保留債券團隊一直奉行主動部署策略，在尋求收益率的同時，亦會追求資本增值的機會，故其派息率或略低於只追求高息的同類基金。瑞銀資產管理亞洲高收益策略高級投資組合經理迪羅斯（Ross Dilkes）接受訪問時，強調基金能夠全天候爭取回報，「無論是如今年般的嚴峻市況，抑或如2018年時，對信貸有利的環境中，我們都希望以主動的策略來捕捉當時市況的機會。」

以今年以例，他指基金在疫情期間先在流動性管理上下了功夫，在第一季波動最高的時候，基金減持企業債券的持倉，以此來增加倉內流動性；其次是調整持倉的存續期（Duration），在眼見利率下跌之時，利用國債或國債期貨來增加存續期，以增加對利率走勢的敏感度；第三是在美元走強下，對冲亞洲貨幣的下跌風險。在這三大部署下，當高收益債券市場於第一季下跌逾12%之時，基金同期跌幅為10%，「我們同樣是面對風險，但我們的波幅相對較少。而當時同業基金表現兩極化的情況是過去最大的，這顯示出主動配置的重要性。」

上述的信貸、存續期及貨幣乃基金風險所在，同樣也是回報來源，他現時對未來信貨市場前景倍感樂觀，尤其是亞洲國家的基本面強勁，他認為即使信貸息差經歷過去半年的收窄期後，未來至明年年初仍有一定收窄空間，意味亞洲高收益債仍未來有上升空間，「市場很近日的風險胃納有所下降，對美國總統大選及脫歐的形勢充滿戒心，這會造就短期波動，但以今天的估值來看，我也幾可肯定息差會繼續收窄。當然，這會否出現在未來數月？這是很難預測的，但在未來9個月我相信會進一步收窄50至100基點。」在對未來信貸市場的樂觀取態下，基金現時的現金水平只有約4至5%。

在一眾亞洲高收益債券當中，迪羅斯偏好中國高收益債，其持倉比例為基金投資組合的54.7%，當中大部分為內房債，對於內地「三條紅綫」政策對持倉的影響，他認為投資高收益債券的關鍵是吸納資本及再融資的能力，這對大型發展商較為有利，而對小型房企而言，則會令她們較難涉足資本市場。他透露大型發展商為基金的核心持倉，但同時仍會買入價格調整至吸引水平後的中小型發展商。據最新基金月報的資料所見，不論大型或小型發展商皆名列基金首十大持倉之中，大型發展商包括中國恒大 （03333） 及佳兆業集團 （01638） ，中小型發展商則包括瑞安房地產 （00272） 子公司瑞安發展。

 

相關文章：

【螞蟻上市】螞蟻集團A股基金傳涉利益衝突受查　螞蟻：無承銷自己IPO、上市有序推進（第三版）

【MPF】駿隆：9月強積金人均虧逾5100元　「懶人基金」顯著跑贏平均表現

【中國債市】中國政府債券納入富時世界政府債券指數WGBI　吸資料達萬億港元（第三版）

編輯：謝克迪

 

 

 

 

 

 

 

 

財富及資產管理 派息 瑞安房地產（00272） 佳兆業集團（01638） 中國恒大（03333） 基金 債券

上一篇文章

傳長和就出售歐洲無線塔業務與Cellnex深入談判　作價或達827億

下一篇文章

【新股IPO】螞蟻集團、生科股、ibond撞期 券商教路資金如何部署
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【iBond 2020】iBond保證息率2厘　銀行券商iBond認購優惠一覽（不斷更新）
【iBond 2020】iBond保證息率2厘　銀行券商iBond認購優惠一覽（不斷更新）
【新股IPO】先聲藥業暗盤收市插水18%　一手約蝕2500元　36萬人認購照急跌
【新股IPO】先聲藥業暗盤收市插水18%　一手約蝕2500元　36萬人認購照急跌
【螞蟻上市】螞蟻集團每股股價幾多錢　A股編號688688申購入場費逾3萬？
【螞蟻上市】螞蟻集團每股股價幾多錢　A股編號688688申購入場費逾3萬？
【新股IPO】藥明巨諾2126次日招股　孖展275億元超購117倍
【新股IPO】藥明巨諾2126次日招股　孖展275億元超購117倍
【天氣消息】沙德爾逐漸遠離本港　天文台取消所有熱帶氣旋警告
【天氣消息】沙德爾逐漸遠離本港　天文台取消所有熱帶氣旋警告
【新股IPO】先聲藥業2096超額認購588倍　1手中籤率5%（附分配結果）
【新股IPO】先聲藥業2096超額認購588倍　1手中籤率5%（附分配結果）