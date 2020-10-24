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【新經濟趨勢】 美國公司發明防疫頭盔 保護比口罩更全面（iMoney專題）

即市財經 09:00 2020/10/24

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美國公司發明防疫頭盔，預計保護比口罩更全面。

由於新冠肺炎疫情持續，大家還是需要每天佩戴口罩，呼吸長期受限制，有時候真的不太好受，而且口罩保護亦未夠全面，病毒還是可經由眼睛傳染。最近美國公司MicroClimate發表一款名為「MicroClimate Air」的防疫頭盔，聲稱能讓用家有更好的防疫體驗。

這款名為「MicroClimate Air」的防護頭盔前面用上全透視材質，完全不影響用家的正常視野。後面部分則用上是可清洗布料，範圍廣至頭頸部，能全面覆蓋，保護力相當高。此外，MicroClimate Air同時內置通風系統，利用大功率風扇將空氣從面罩的過濾器中抽出。根據官網資料指，抽入和排出空氣的位置設有高效HEPA過濾層，能夠過濾99.97%細至0.3μm的微粒，保持空氣流動，避免內部起霧。

這款外形與概念同樣創新的防疫產品由企業家Michael Hall發明。靈感源於有一次和家人一起在高山滑雪時，因為帶上頭盔的緣故令孩子看不到他的臉，因為大家都佩戴著滑雪面罩、護目鏡和其他衣物，受阻擋之餘更會起霧，因此他想發名一種新型保護裝置，在頭盔內建立「微氣候」（Micro Climate）裝置，防止因溫度變化而起霧，阻擋視線。MicroClimate Air目前售價為199美元（約1,552港元），電力大概可以維持4小時，配合USB-C叉電時可持續使用，換句話說外出時帶上行動電源就可長時間為頭罩供電。配件上，廠方提供兩個尺碼的頭帶，適合不同頭型大小人士，有需要佩戴眼鏡的人士亦可正常佩戴。綜合政府和相關專家意見，冬季很可能會出現新一輪疫情，如果不想戴口罩，或許這個防疫頭盔可取而代之。

由於新冠肺炎疫情持續，大家還是需要每天佩戴口罩，呼吸長期受限制，有時候真的不太好受，而且口罩保護亦未夠全面，病毒還是可經由眼睛傳染。最近美國公司MicroClimate發表一款名為「MicroClimate Air」的防疫頭盔，聲稱能讓用家有更好的防疫體驗。

這款名為「MicroClimate Air」的防護頭盔前面用上全透視材質，完全不影響用家的正常視野。後面部分則用上是可清洗布料，範圍廣至頭頸部，能全面覆蓋，保護力相當高。此外，MicroClimate Air同時內置通風系統，利用大功率風扇將空氣從面罩的過濾器中抽出。根據官網資料指，抽入和排出空氣的位置設有高效HEPA過濾層，能夠過濾99.97%細至0.3μm的微粒，保持空氣流動，避免內部起霧。

這款外形與概念同樣創新的防疫產品由企業家Michael Hall發明。靈感源於有一次和家人一起在高山滑雪時，因為帶上頭盔的緣故令孩子看不到他的臉，因為大家都佩戴著滑雪面罩、護目鏡和其他衣物，受阻擋之餘更會起霧，因此他想發名一種新型保護裝置，在頭盔內建立「微氣候」（Micro Climate）裝置，防止因溫度變化而起霧，阻擋視線。MicroClimate Air目前售價為199美元（約1,552港元），電力大概可以維持4小時，配合USB-C叉電時可持續使用，換句話說外出時帶上行動電源就可長時間為頭罩供電。配件上，廠方提供兩個尺碼的頭帶，適合不同頭型大小人士，有需要佩戴眼鏡的人士亦可正常佩戴。綜合政府和相關專家意見，冬季很可能會出現新一輪疫情，如果不想戴口罩，或許這個防疫頭盔可取而代之。

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編輯：謝克迪

 

 

 

 

 

 

 

 

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