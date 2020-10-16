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「PS5」被商標曱甴搶先註冊 印度發售日遙遙無期

環球政經 16:03 2020/10/16

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PS5在印度的發售或遇阻礙。印度有人搶先製造商SONY，將「PS5」註冊為商標，SONY可能需向印度法院提出訴訟爭奪商標。

PS5中國發售日無期 網上見炒價8000元人民幣下一頁

外媒報導，SONY於今年7月在印度申請「PS5」的商標，卻發現商標被一個來自印度德里的男人阿斯瓦尼（Hitesh Aswani）搶先早於去年10月，向印度國內商標註冊局註冊。故此，印度政府不允許SONY於當地使用「PS5」商標進行任何交易。目前SONY已為事件提出交涉，阿斯瓦尼亦同樣被禁止使用商標。

2020上半年最受歡迎電玩 最熱門遊戲又係咪你心水？下一頁

據悉，阿斯瓦尼已經不是第一次與企業爭奪商標。他於今年2月亦向印度商標註冊局註冊「XboxSeries X」的商標。有人相信阿斯瓦尼是商標曱甴（Trademark Squatting），先向政府註冊與知名企業相似的商標，及後向該企業索取高額商標轉讓金從而獲利。

目前SONY未有回應事件。印度玩家可能要多待一會，才有進一步PS5發售的消息。

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撰文 : 林展鋒

Sony 印度

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