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【螞蟻上市】螞蟻集團據報加入巴克萊、中銀及工銀國際為賬簿管理人

即市財經 16:12 2020/10/16

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阿里巴巴 （09988） 旗下螞蟻集團（前稱螞蟻金服）上市在即，有本地傳媒引述消息人士指，螞蟻集團加入巴克萊（Barclays）、中銀國際和工銀國際作為其賬簿管理人，以擴大其上市承銷團隊。根據螞蟻集團的招股書，中金公司、花旗集團、摩根大通和摩根士丹利為香港上市保薦人，中金及中信建投為科創板上市的保薦人。

圖解螞蟻集團招股重點

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早前有報道引述消息指，高盛及瑞信擔任聯席協調人。消息指，未來螞蟻集團或公司或增加更多投行協調上市工作。螞蟻集團發言人拒絕回應。

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編輯：袁諾曦

香港股票 阿里巴巴－SW（09988） 螞蟻金服 阿里巴巴 IPO

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