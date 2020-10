新西蘭大選周六投票 民調：阿德恩想連任或要左傾

新西蘭大選將在周六(17日)舉行投票,候選人都進行最後衝刺。對抗新型冠狀肺炎病毒(新冠肺炎)疫情成為現任總理阿德恩(Jacinda Ardern)競逐連任的皇牌,惟最近民調顯示,阿德恩想要勝出,仍要爭取左傾的奧特亞羅瓦紐西蘭綠黨的支持,才能籌組政府。阿德恩對手國家黨的科林斯(Judith Collins)則警告,左傾政府會未國民帶來高稅收和不利營商環境。

《路透社》報道指,工黨和奧特亞羅瓦紐西蘭綠黨是幾十年來首次有左傾,保守黨國家黨領袖、總理候選人科林斯警告,左傾政府將帶來高稅收,以及不利營商環境。

阿德恩已提出,希望增加富人稅收,科林斯則保證會有短期減稅優惠,主打疫情後復甦經濟的策略;在其他政剛上,兩人鮮有分野。

阿德恩富同情心的管治手腕,處理基督城清真寺槍擊案、懷特島火山爆發,都獲讚賞,在對抗新冠肺炎疫情一仗,令新西蘭成為全球首個成功對抗疫情的國家,又曾經歷百日零本地確診,享譽國際;但仍有批評指,她的政府無法兌現轉型承諾。

阿德恩說:

如果我們真的想確保,我們在杜絕兒童貧困和應對氣候變化方面所作的努力,不只是3年的曇花一現,我會確保會這些成果得以持續。這些問題在數十年間形成,我需要多3年時間來解決

(If we genuinely want to make sure what we are doing on child poverty and on climate change isn’t just a three-year burst, I have to make sure it’s sustained. It took decades to create, I need more than three years to fix it.)