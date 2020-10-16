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新西蘭大選周六投票 民調：阿德恩想連任或要左傾

環球社會熱點 16:07 2020/10/16

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最近民調顯示，阿德恩想要勝出，仍要爭取左傾的奧特亞羅瓦紐西蘭綠黨的支持，才能籌組政府。

新西蘭大選將在周六（17日）舉行投票，候選人都進行最後衝刺。對抗新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情成為現任總理阿德恩（Jacinda Ardern）競逐連任的皇牌，惟最近民調顯示，阿德恩想要勝出，仍要爭取左傾的奧特亞羅瓦紐西蘭綠黨的支持，才能籌組政府。阿德恩對手國家黨的科林斯（Judith Collins）則警告，左傾政府會未國民帶來高稅收和不利營商環境。

《路透社》報道指，工黨和奧特亞羅瓦紐西蘭綠黨是幾十年來首次有左傾，保守黨國家黨領袖、總理候選人科林斯警告，左傾政府將帶來高稅收，以及不利營商環境。

阿德恩已提出，希望增加富人稅收，科林斯則保證會有短期減稅優惠，主打疫情後復甦經濟的策略；在其他政剛上，兩人鮮有分野。

【新西蘭疫情】近距離與支持者自拍捱轟 阿德恩認錯【下一頁】 

【新西蘭疫情】奧克蘭連續10日零本地感染 總理：又戰勝病毒【下一頁】

阿德恩富同情心的管治手腕，處理基督城清真寺槍擊案、懷特島火山爆發，都獲讚賞，在對抗新冠肺炎疫情一仗，令新西蘭成為全球首個成功對抗疫情的國家，又曾經歷百日零本地確診，享譽國際；但仍有批評指，她的政府無法兌現轉型承諾。

阿德恩說：

如果我們真的想確保，我們在杜絕兒童貧困和應對氣候變化方面所作的努力，不只是3年的曇花一現，我會確保會這些成果得以持續。這些問題在數十年間形成，我需要多3年時間來解決

（If we genuinely want to make sure what we are doing on child poverty and on climate change isn’t just a three-year burst, I have to make sure it’s sustained. It took decades to create, I need more than three years to fix it.）

報道指，若代表工黨的阿德恩成功連任，將是新西蘭自1996年改用混合成員比例制（MMP）以來首個單獨執政的政黨。

早前新西蘭曾因疫情推遲大選，至10月17日才進行投票。

【美國大選】總統辯論期間 大批美國人搜尋移民加拿大、新西蘭【下一頁】

【新冠疫苗】新西蘭擲1.4億買疫苗 足夠一半人口接種【下一頁】

責任編輯：葉芷樺

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