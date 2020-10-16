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【美股焦點】波音737Max獲歐洲EASA批准年底復飛　波音盤前股價升逾半成

即市財經 21:07 2020/10/16

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波音737Max獲歐洲EASA評為安全　年底可以復飛

波音（Boeing，美：BA）窄體客機737Max停飛逾一年半後，歐洲航空安全局（EASA）宣布，確認波音737Max航機已達到安全標準，批准今年底前重回天空。即使批准737Max復飛，EASA正要求波音再更新軟件提高航機安全，或需時額外兩年。

波音周五股價盤前最新升半成，暫報172.5美元。波音年初至今股價累跌約5成。

EASA執行主任Patrick Ky表示，737Max 9月試飛之後，EASA正在起草適航指令之前的最後文件審查，預計下個月發布適航指引。發布適航指引後，會接受為期4周的公眾意見。

EASA 正要求波音加入「合成感應器（synthetic sensor）」作為冗餘（redundancy）系統，增加客機航空安全。Ky指出，當局分析已認同737Max已達安全指標，有關要求可作為第三重感應器，令其更為安全。冗餘系統為工程設計，多個有同類效能的儀器同時運作，不單靠單一系統操作或行動。

波音737Max為波音最受歡迎窄體客機的737系列最新一代，2017年服役，但於2018年底、2019年初發生兩宗令346人喪身的空難，737Max 被指在防止客機失速的MCAS系統設計有缺憾，全球2019年3月起下令停飛所有波音737Max客機。

EASA 批准後，美國航空監管機構-美國聯邦航空管理局（FAA）目前仍在審核當中。

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編輯：麥德銘

美股 航空 波音（Boeing，美：BA） 波音 美國聯邦航空管理局 空難

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