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【平過市價】銀湖‧天峰75折賣　低市價300萬　平賣有原因

股樓投資 15:45 2020/10/16

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雖然樓市交投氣氛好轉，惟另類物業甚難易手，業主只能大幅劈價，甚至低於市價出售，才能賣出單位套現。 

【不用400萬】上水低密度住宅　樓價平市區一截　上車客福音？【下一頁

利嘉閣劉鵬昌說，馬鞍山銀湖‧天峰8座中低層B室，實用面積約762平方呎，三房套連儲物房間隔，今年7月中放售，原開價1,250萬元，日前終以940萬元易手，劈價310萬元，減幅約25%，實用呎價12,336元。代理續說，單位市價約1,240萬元，但同層有凶宅，故成交價比市場價平約300萬元，即約24%。

 【低息置業】 嫌屋企空間不夠　花738萬買多個單位自用【下一頁

雖然原業主平賣單位，惟早於2009年6月置業，購入價僅502.8萬元，換言之，持貨11年多，現帳面賺約437.2萬元，物業期內升值87%。

代理續說，屋苑現時約有113個單位放售，最低入場價由830萬元起，同類型單位叫價則由1,300萬元起。

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撰文 : 黃卓賢

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