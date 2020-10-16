【新股IPO】卓越商企服務6989暗盤　一手帳面賺960元

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【美股期貨】零售數據好過預期 道指期貨靠穩暫升60點 納期漲0.5%（不斷更新）
卓越商企服務 （新上市編號：06989） 暗盤，卓越商企服務於富途表現最好，收報11.64元，升9%，不計手續費，一手（1000股）帳面賺960元，公司將於10月19日掛牌。卓越商企服務曾高見14元較招股價10.68元高31.1%，若高位沽出，一手最多賺3320元。
|卓越商企服務
|券商
|收報
|升幅
|招股價
|一手賺
|收盤時間
|富途
|11.64
|9.0%
|10.68
|+960
|18：30
|耀才
|11.34
|6.18%
|+660
|19：30
|輝立
|11.40
|6.7%
|+720
|18：30
卓越商企服務高低位追蹤
|券商
|最高位
|升幅
|一手賺
|最低位
|升幅
|一手賺
|富途
|14.0
|31.1%
|+3320
|11.54
|8.1%
|+860
|耀才
|13.0
|21.7%
|+2320
|11.20
|4.87%
|+520
|輝立
|12.5
|17.0%
|+1820
|11.20
|4.87%
|+520
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