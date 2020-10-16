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【新股IPO】卓越商企服務6989暗盤　一手帳面暫賺2140元（不斷更新）

即市財經 16:18 2020/10/16

分享：

卓越商企服務將於10月19日掛牌。

卓越商企服務 （新上市編號：06989） 暗盤，卓越商企服務於富途表現最好，現報12.82元，高2.14元或20%，不計手續費，一手（1000股）帳面賺2140元。公司將於10月19日掛牌。卓越商企服務曾高見14元較招股價10.68元高31.1%，若高位沽出，一手最多賺3320元。

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卓越商企服務
券商 現報 升幅 招股價 一手賺 收盤時間
富途 12.82 20.0% 10.68 +2140 18：30
耀才 11.80 10.5% +1120 19：30
輝立 11.80 10.5% +1120 18：30

卓越商企服務高低位追蹤

券商 最高位 升幅 一手賺 最低位 升幅 一手賺
富途 14 31.1% +3320 11.86 11.0% +1180
耀才 13 21.7% +2320 11.2 4.87% +520
輝立 12.5 17.0% +1820 11.5 7.68% +820

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