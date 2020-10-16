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【美國大選】拜登競選團隊至少3人染疫 賀錦麗暫緩活動至下周一

環球政經 17:04 2020/10/16

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美國民主黨總統候選人拜登的競選團隊至少有3人對新冠病毒檢測呈陽性反應，並已取消副總統候選人賀錦麗的造勢活動，直至下周一為止；拜登則因未有接受感染人員而繼續原定行程。

據外媒報導，一名拜登競選團隊的成員於當地時間周四(15號)確診，曾與拜登上周一同乘搭飛機，從俄亥俄州出發到佛羅里達州 ，但競選團隊指，當時二人座位相距超過15米，全程佩戴口罩，並使用不同機門登機。拜登亦接受檢測，結果呈陰性反應，醫生指他不用隔離。

【美國大選】電視台答問會隔空辯論 拜登批評特朗普無認真應對疫情：【下一頁

【美國大選】社交網站限轉發拜登家族醜聞 引來特朗普團隊炮轟：【下一頁

副總統候選人賀錦麗團隊則有２人確診，曾與賀錦麗於周四一同乘搭飛機參加亞利桑那州的競選活動 ；賀錦麗取消前往北卡羅萊納州的行程，直至下周一。

 

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責任編輯：潘曉豐

 

美國民主黨 拜登 賀錦麗 疫情

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