【跟奶奶學烹飪@iM網欄】秋冬潤肺咸甜皆宜 平民燕窩配神仙果 木瓜雪耳羅漢果素湯

木瓜雪耳不一定是糖水，可以配肉做湯水又不加肉做素湯也相當有益。今次我配上羅漢果做個清潤甘甜，熱飲暖喉冷飲解渴。

羅漢果又名神仙果，性質微涼大致溫和，大人小朋友老人家都適合飲用。中藥角度有益肝健脾、清熱解暑、化痰止咳清肺等功效。適合喉痛﹑聲沙﹑氣管炎、哮喘、咳嗽時飲用，天氣乾燥喉嚨乾涸就有舒緩效果，想平衡涼性，簡單加入果片便可。

神仙果功效神奇，其甜味來自一種天然成分：羅漢果甜甙。 羅漢果甜甙比蔗糖還要甜300倍，但它並不會轉化為血糖，能提供人體所需維生素但不會產生多餘熱量，所以用神仙果提煉的甜味特別適合關注血糖人士飲用。

木瓜雪耳羅漢果素湯

材料:

木瓜 1個

雪耳 2朵

羅漢果 1個

南北杏 1撮

果皮 1個

煲法:

1. 木耳浸發30分鐘，沖水洗淨

2. 羅漢果洗淨外殼後破開，分兩份

3. 果皮沖洗後，熱水浸軟，水留用

4. 木瓜洗淨去皮去籽，南北杏洗淨

5. 10碗水煲滾後加入木瓜、羅漢果、南北杏及果皮以中大火煲一小時

6. 最後再加入雪耳再煲半小時即成

雪耳有滋陰潤肺功效 , 故有平民燕窩之稱 。一般有兩種品種，一種較易溶化多膠質，適合做餸菜。另一種口感爽脆來自漳州，適合煲湯煲糖水，價錢較高但其實雪耳輕秤，只要數十元，已有超過十朵，而每次用一兩朵已足夠，所以值得選擇質素好一些的。

購買時最重要要選是乾身，少雜質，身形大而完整 ，顏色色澤則要偏黃有光澤 ，若顏色太白可能 是經過漂白 。漳州雪耳，就有爽滑口感兼且浸發率高，故被稱為是最優質的雪耳 ，購買時可留意。

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