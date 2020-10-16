  • 29°C
香港時間 : 20201016日 (五) 16:59
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【跟奶奶學烹飪@iM網欄】秋冬潤肺咸甜皆宜 平民燕窩配神仙果 木瓜雪耳羅漢果素湯

名人薈萃 16:17 2020/10/16

分享：

木瓜雪耳不一定是糖水，可以配肉做湯水又不加肉做素湯也相當有益。今次我配上羅漢果做個清潤甘甜，熱飲暖喉冷飲解渴。

羅漢果又名神仙果，性質微涼大致溫和，大人小朋友老人家都適合飲用。中藥角度有益肝健脾、清熱解暑、化痰止咳清肺等功效。適合喉痛﹑聲沙﹑氣管炎、哮喘、咳嗽時飲用，天氣乾燥喉嚨乾涸就有舒緩效果，想平衡涼性，簡單加入果片便可。

神仙果功效神奇，其甜味來自一種天然成分：羅漢果甜甙。 羅漢果甜甙比蔗糖還要甜300倍，但它並不會轉化為血糖，能提供人體所需維生素但不會產生多餘熱量，所以用神仙果提煉的甜味特別適合關注血糖人士飲用。

木瓜雪耳羅漢果素湯

材料:

木瓜 1個

雪耳 2朵

羅漢果 1個

南北杏 1撮

果皮 1個

 

煲法:

1. 木耳浸發30分鐘，沖水洗淨

2. 羅漢果洗淨外殼後破開，分兩份

3. 果皮沖洗後，熱水浸軟，水留用

4. 木瓜洗淨去皮去籽，南北杏洗淨

5. 10碗水煲滾後加入木瓜、羅漢果、南北杏及果皮以中大火煲一小時

6. 最後再加入雪耳再煲半小時即成

雪耳有滋陰潤肺功效 , 故有平民燕窩之稱 。一般有兩種品種，一種較易溶化多膠質，適合做餸菜。另一種口感爽脆來自漳州，適合煲湯煲糖水，價錢較高但其實雪耳輕秤，只要數十元，已有超過十朵，而每次用一兩朵已足夠，所以值得選擇質素好一些的。

購買時最重要要選是乾身，少雜質，身形大而完整 ，顏色色澤則要偏黃有光澤 ，若顏色太白可能 是經過漂白 。漳州雪耳，就有爽滑口感兼且浸發率高，故被稱為是最優質的雪耳 ，購買時可留意。

作者_悠媽Joey簡介：

做了新抱幾年，老公承傳老爺識煮識食技能，我立志要努力學習奶奶煲湯果擔心機。現在由我負責女兒的湯水，承傳媽媽的愛。
Facebook專頁：悠媽是但噏。當袐笈

更多跟奶奶學烹飪@悠媽Joey的文章請按此
如欲查看更多iMoney網上專欄的內容請按此
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

撰文 : 悠媽Joey

欄名 : 跟奶奶學烹飪

最新專欄文章 更多

【跟奶奶學烹飪@iM網欄】入秋潤肺之選 桔餅龍利葉雪梨湯
2020/10/02
【跟奶奶學烹飪@iM網欄】入秋潤肺之選 桔餅龍利葉雪梨湯
【跟奶奶學烹飪@iM網欄】 3種家中常備食材 20分鐘煮出懶人營養湯
2020/09/25
【跟奶奶學烹飪@iM網欄】 3種家中常備食材 20分鐘煮出懶人營養湯
【跟奶奶學烹飪@iM網欄】強體魄 豐富骨膠原 輕怡蕃茄牛尾羅宋湯
2020/09/18
【跟奶奶學烹飪@iM網欄】強體魄 豐富骨膠原 輕怡蕃茄牛尾羅宋湯
【跟奶奶學烹飪@iM網欄】優雅完成 營養醒胃 蕃茄三文魚頭豆腐湯
2020/09/10
【跟奶奶學烹飪@iM網欄】優雅完成 營養醒胃 蕃茄三文魚頭豆腐湯
【跟奶奶學烹飪@iM網欄】蛋白質不只來自蛋和雞 清淡優雅 大蜆勝瓜滾排骨
2020/09/04
【跟奶奶學烹飪@iM網欄】蛋白質不只來自蛋和雞 清淡優雅 大蜆勝瓜滾排骨

上一篇文章

本港9月破產令按月大增5成 和清盤令同創4年新高

下一篇文章

【法律迷思】強制性公積金下僱主和僱員的責任
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【室內設計】夫婦花約60萬元裝修700呎村屋　三房改兩房　懷舊遊戲街機最吸睛
【室內設計】夫婦花約60萬元裝修700呎村屋　三房改兩房　懷舊遊戲街機最吸睛
【上車筍盤】見到呢個屋苑仲有「4球」樓下兩房 上車客無樓睇也火速扑槌入市
【上車筍盤】見到呢個屋苑仲有「4球」樓下兩房 上車客無樓睇也火速扑槌入市
【低息置業】 嫌屋企空間不夠　花738萬買多個單位自用
【低息置業】 嫌屋企空間不夠　花738萬買多個單位自用
【網民熱話】父母逆按單位增現金流　網民抱怨：為錢不顧親情！
【網民熱話】父母逆按單位增現金流　網民抱怨：為錢不顧親情！
【劈價成交】觀塘半山區樓放盤逾一年 累減110萬以590萬沽出 低市價15%
【劈價成交】觀塘半山區樓放盤逾一年 累減110萬以590萬沽出 低市價15%
【網民熱話】網民問幫長者維修公屋天花要幾錢 裝修師傅一句霸氣回覆 贏盡網友讚賞
【網民熱話】網民問幫長者維修公屋天花要幾錢 裝修師傅一句霸氣回覆 贏盡網友讚賞