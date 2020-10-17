【香氣襲人@iM網欄】佛手柑香氣讓人快樂 也讓人健康

許冠傑的《快樂》，其中幾句歌詞是：「快樂是陽光普照的清晨、快樂是流水美妙的音韻、快樂其實分分鐘把您等，只要您識得點去搵……快樂是賢妻給我的精神、快樂是兒子親的一吻、快樂長伴我這一生、因我是快樂人。」如果我說成為快樂人後，身體會更健康，醫生遠離你，你信不信！

美國凱斯西儲大學（Case Western Reserve University）研究人員發現，「宅心仁厚、樂善好施」的人，他們的善行對自身心理和身體健康產生巨大而深遠影響。其自身的社會能力、判斷能力、正面情緒以及心態等都會得到全面提升。哪怕對別人一個會心的微笑，傳遞一個友好幽默的表情，都會引起唾液中免疫球蛋白濃度增加。此外，美國有雜誌曾經發表題為《壞心情產生毒素》的研究報告，報告稱：「人類的惡念，能引起生理上的化學物質變化，在血液中產生一種毒素。」兩個研究的結論印證了快樂會令人健康，負面情緒會讓血液產生毒素的說法！

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負面情緒除了會導致健康問題外，還會對我們的精神健康造成嚴重的負擔，如精神緊張、焦慮、抑鬱和暴躁的情緒，都會令我們難以集中精神、令工作表現下降、注意力減低和記憶力衰退等。許多沒有意識到或者沒有主動去解決情緒問題的打工族，往往很容易陷入一個惡性循環，壓力導致工作能力下降，而工作能力下降又帶來更多的壓力，最終還可能造成更嚴重的精神問題。

其實快樂可以很簡單，吸聞令人愉悅的香氣，就能讓人快樂，大家不要小覷香氣的療愈能力。首先說說嗅覺如何讓人快樂。嗅覺能喚起人類情感記憶，是最直接及最敏銳的感官。要把快樂的記憶，嗅進心裡！如何能做到？2004年，兩位美國科學家理查阿克塞爾（Richard Axel）與琳達巴克（Linda Brown Buck），因為研究嗅覺受體與嗅覺系統的重大發現，獲得諾貝爾醫學獎，這才向人揭開複雜的嗅覺秘密。原來嗅覺可以直接透過大腦邊緣系統，刺激杏仁核與海馬迴，直接影響我們的情緒、記憶與荷爾蒙。研究不僅揭示了氣味透過嗅覺，對中樞神經產生直接影響，也說明了氣味會在瞬間對人類的生理與心理產生作用。他們更發現，某些氣味可以引起愉悅歡樂的心情，某些氣味則會引發厭惡噁心的感受，這都是因為，嗅覺與中樞神經的直接連動關係。

《美國商業期刊》 （American Journal of Business）曾提出關於「氣味」與「商業環境」的研究，雜誌發現了「香味行銷」這促銷手法甚為了得，今天亦已廣泛被應用，君不見尖沙咀某高檔商場，空氣中滿布「雲呢拿」味，朋友的兒子每次進入商場，都嚷著要吃雪糕。今天介紹讓人快樂的佛手柑（Bergamot，Citrus Bergamia）精油。

它的清新柑橘香味非常好聞、人見人愛。它能提升心情，氣味清新淡雅，既能安撫又能提振，因此是焦慮、沮喪，精神緊張時的最佳選擇；它能夠幫人放鬆。只需搭配精油擴香器，或隨身一枝精油。擴香使香氣充滿空間，帶來幸福、快樂的感覺。此外，緩解壓力是佛手柑精油的強項，它是一種放鬆劑，可降低神經緊張以及焦慮和壓力的感覺。這種強效的精油可以很容易地促進激素，如多巴胺以及5-羥色胺，產生鎮靜和放鬆的感覺。再說一個秘密給大家知道，在店舖四角燃點佛手柑精油，可以招財，增加生意之效，做生意的朋友一試無妨！

作者_柯老師（柯慧琳）簡介： 柯老師（柯慧琳），香薰治療師，喜用香氣廣結善緣，以香氣會友，更愛用香氣治愈情緒。善用氣味可以改善人們的記憶、情感，不要小覷香氣的療愈能力，細味後會讓人驚訝！

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