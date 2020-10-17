【玄人‧峰語@iM網欄】同八字有著相同的命運嗎？

曾經有朋友問我，如果兩個人有著同一樣八字，會否出現不同的命運？這個是必然的。莫說是兩個不同的人有同一樣的八字，即使是孖生兄弟姐妹，都有不同的命運，只是人生軌跡會近似，但表象的體現卻可以很不同的。早在第一期專欄我已指出，任何一套算命或風水方法，都是一套自然科學模擬器，將有關參數放入系統內，得出某程度的答案，只能解釋事物的部份而不是全部。



事實上，兩個同八字的人有不同的命運，可以用兩個層而去分析。如從術數角度而言，眾所周知，八字每逢六十甲子一個循環，所以今日出生的人，六十年前會有一個相同的八字。問題是，即使是八字相同，但背後的星盤（七政四餘）或斗數盤是不一樣的，所以古人的算命術中，有一學說是「星平合參」，即將星盤同八字一同參考，才可更詳細看到命局的結構。從人性化角度而言，因為命運是本身只是大概的軌跡，所以發生在不同人身上也有不同的結果，情況好比是兩人擁有相同的材料及煮食工具，但菜色水準的分野，就是要看命主的功力、修為了。



很多信命的人，很容易跌入「外求」的境地，即是好與不好，都取決於命運。以我相命的經驗，很多時候都是謀事在人，成事在天，因此有「一生都是命、半點不由人」的想法是無可厚非，不過，這情況通常是套用在一些大是大非的事情上，而非所有事情都是歸咎於宿命的。



舉例而言，如上期所言忌神入夫妻宮，要求一段美滿婚姻是難於登天，但仍可以拍拖共享甜蜜；又如有些人不是做生意的命，卻可以選擇穩定打工。因此，人生很多「細節」是可以透過「內求」去調節自己。引伸而言，很多時候我們去算命，都不是求透過外力去「宏觀」地逆轉乾坤，而是透過人生定位，去自行了解自己更多，再作出一個「微觀」的調節。當然，有些人命格較好，可以透過外力如風水去加強自己的運勢，但這不是人人有此天賦條件。反之，人們控制自己如何去走的主動性仍然在自己手中，所以透過微調去了解及改善自己，才是對算命的最大意義。



好多人以為自己好了解自己，但事實並非如此。好像我們照鏡一樣，只是看到自己的倒像，卻非真正外間看自己的外表。又例如我們自己聽自己的聲音，跟透過錄音聽自己聲音，是完全不同的。從上述例子，証明人對自己的了解，其實是有所偏差。除了算命外，近年坊間出現不少人生定位的工具，始勿論是九型人格、皮紋分析、人類圖譜等，都是一個全面的角度去為人生定位。如果你問我人出現在現世的目的，就是要完成自己人生的課題，可惜大部人不明所以，令自己長時間處於迷失狀態。

作者_奇峰簡介： 羅奇峰，理工大學市場學系一級榮譽畢業生，研習玄學十數寒暑，主修子平八字、七政四餘、六壬神數、玄空飛星、三元地理等算命風水學理。羅氏曾為雜誌《直通車》「玄來咁易」專欄之主筆，亦在各大媒體擔任客席主講嘉賓，與大眾分享玄學心得。

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