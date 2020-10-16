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【阿里巴巴9988】阿里持股易果生鮮申請破產 負債23億元人民幣

股樓投資 15:56 2020/10/16

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阿里巴巴（09988）有份投資的生鮮電商平台易果生鮮，正在申請破產重組。公司行政總裁張曄早前接受採訪時承認，公司已進入破產重整，正在重組過程。目前已有確定的重組方，但沒有對外透露有關細節。

【港股追蹤】安踏零售額錄正增長 曾破90元再創新高  詳情請見[下一頁]

內媒報道指，截止6月底，公司總負債達23億元人民幣。7月底易果生鮮與旗下兩間全資子公司雲象供應鏈（上海雲象供應鏈管理）和安鮮達（上海安鮮達物流科技）已進入自願破產重組。

【大行點睇】旅遊氣泡幫到國泰？　瑞信睇好升目標價　富瑞則指裁員仍無可避免  詳情請見[下一頁]

內媒報道指，易果生鮮於2007年成立，為中國首家生鮮電商平台。主要為中高端家庭提供生鮮食材。阿里及其旗下的雲鋒基金曾先後參與數輪融資，涉資數億美元。現時公司最大股東為淘寶（中國）軟件，持股16.56%；張曄為第二大股東，持股13.94%。阿里巴巴香港公司及阿里巴巴（中國）網絡技術有限公司亦分別持股約一成，即阿里系持有公司股份近4成。

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撰文 : 趙家盈

經濟 阿里巴巴－SW（09988）

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