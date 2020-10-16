  • 30°C
香港時間 : 20201016日 (五) 15:28
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【歐洲第二波疫情】10日增百萬確診 各國防疫限制一覽

環球社會熱點 15:14 2020/10/16

分享：

歐洲第二波新冠肺炎疫情惡化，世衛組織指歐洲於過去10日間，急增過百萬宗新冠肺炎病例。法國單日確診更創新高，新增逾3萬宗病例。面對新冠肺炎疫情升溫，歐洲多國都採取防疫措施遏制疫情。

世衛料歐洲每日死亡 明年增至首波疫情5倍 【下一頁】

【歐洲第二波疫情】德法宵禁 意大利確診創爆疫高峰 【下一頁】

    點擊圖片放大
    +5
    +4

法國：

法國9個城市將實施宵禁，包括巴黎、馬賽、里昂、里爾、圖盧茲。上述城市約1800萬名居民由周六（17日）起，在每晚9時至清晨6時，如無合理原因將不得離家，措施將維持最少四周。

英國：

英國實施3級制封鎖措施，利物浦列為第三級的非常高（very high）警示級別。區內居民被禁止互相探訪，賭場、酒吧、健身室、娛樂場所也要關閉，大型婚禮或葬禮也不得舉行，外地到訪者不准過夜。只有學校、辦公室和商店繼續開放。

倫敦疫情警示升至「高級」 大曼徹斯特升至「非常高」未有定案 【下一頁】

英國政府廣告籲芭蕾舞員轉投IT 網民惡搞高官回敬（多圖）【下一頁】

意大利：

意大利上周宣布，要求民眾在戶外場所及與非家庭成員親密接觸時，必須佩戴口罩，幼兒、殘疾人士及參與運動者可獲豁免。據悉，違反規定者可被罰款400至1,000歐元。

西班牙：

西班牙加泰羅尼亞實施禁令，要求區内的酒吧及餐廳暫停堂食15日，期間餐飲業只開放外賣服務。

荷蘭：

荷蘭由周三（14日）起採取局部封城措施，宣布關閉酒吧及餐廳，又規定每戶家庭每天只能招待3名訪客，措施料持續最少四星期。政府憂慮民眾因酒吧關門而改在家中聚會狂歡，同時禁止商店於晚上8點後出售酒精飲品。

捷克：

捷克要求學校及酒吧等高危場所關閉至11月3日，同時禁止餐廳提供堂食服務，只能提供外賣服務。大學宿舍也要暫時關閉，學生期間會留在家中網上學習。

德國：

德國總理默克爾與16名州長達成共識，在感染率迅速上升的城市或地區實施宵禁，同時加強限制措施，包括收緊戴口罩規定。

責任編輯：鄭錦玲

相關文章

【歐洲第二波疫情】世衛料每日死亡 明年增至首波疫情5倍
今日
【歐洲第二波疫情】世衛料每日死亡 明年增至首波疫情5倍
英女王大半年首出席公開活動 無戴口罩惹關注（多圖）
今日
英女王大半年首出席公開活動 無戴口罩惹關注（多圖）
【英國疫情】倫敦警示升至「高級」 大曼徹斯特升至「非常高」未有定案
2020/10/15
【英國疫情】倫敦警示升至「高級」 大曼徹斯特升至「非常高」未有定案
【歐洲第二波疫情】德法宵禁 意大利確診創爆疫高峰
2020/10/15
【歐洲第二波疫情】德法宵禁 意大利確診創爆疫高峰
【歐洲第二波疫情】德國單日確診逾5000宗 默克爾擬收緊防疫
2020/10/14
【歐洲第二波疫情】德國單日確診逾5000宗 默克爾擬收緊防疫
傳染病 疫情 歐洲 冠狀病毒 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（10月16日 時間15:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（10月16日 時間15:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（10月16日 時間15:00）
【美國大選】10月驚奇曝光？《紐郵》爆拜登家族勾結烏克蘭【多圖】
【美國大選】10月驚奇曝光？《紐郵》爆拜登家族勾結烏克蘭【多圖】
【iPhone 12】周五開賣 惟iPhone 11或是換機不二之選（附規格比較）
【iPhone 12】周五開賣 惟iPhone 11或是換機不二之選（附規格比較）
【美國大選】紐時：特朗普淡化疫情 下屬卻促金主拋售股票
【美國大選】紐時：特朗普淡化疫情 下屬卻促金主拋售股票
【英國疫情】新增近2萬確診 大曼徹斯特勢列最高警示
【英國疫情】新增近2萬確診 大曼徹斯特勢列最高警示
【美國大選】美媒揭拜登兒子涉「通烏門」 fb、Twitter限制轉發
【美國大選】美媒揭拜登兒子涉「通烏門」 fb、Twitter限制轉發