【歐洲第二波疫情】10日增百萬確診 各國防疫限制一覽

歐洲第二波新冠肺炎疫情惡化，世衛組織指歐洲於過去10日間，急增過百萬宗新冠肺炎病例。法國單日確診更創新高，新增逾3萬宗病例。面對新冠肺炎疫情升溫，歐洲多國都採取防疫措施遏制疫情。

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【歐洲第二波疫情】德法宵禁 意大利確診創爆疫高峰 【下一頁】

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法國：

法國9個城市將實施宵禁，包括巴黎、馬賽、里昂、里爾、圖盧茲。上述城市約1800萬名居民由周六（17日）起，在每晚9時至清晨6時，如無合理原因將不得離家，措施將維持最少四周。

英國：

英國實施3級制封鎖措施，利物浦列為第三級的非常高（very high）警示級別。區內居民被禁止互相探訪，賭場、酒吧、健身室、娛樂場所也要關閉，大型婚禮或葬禮也不得舉行，外地到訪者不准過夜。只有學校、辦公室和商店繼續開放。

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意大利：

意大利上周宣布，要求民眾在戶外場所及與非家庭成員親密接觸時，必須佩戴口罩，幼兒、殘疾人士及參與運動者可獲豁免。據悉，違反規定者可被罰款400至1,000歐元。

西班牙：

西班牙加泰羅尼亞實施禁令，要求區内的酒吧及餐廳暫停堂食15日，期間餐飲業只開放外賣服務。

荷蘭：

荷蘭由周三（14日）起採取局部封城措施，宣布關閉酒吧及餐廳，又規定每戶家庭每天只能招待3名訪客，措施料持續最少四星期。政府憂慮民眾因酒吧關門而改在家中聚會狂歡，同時禁止商店於晚上8點後出售酒精飲品。

捷克：

捷克要求學校及酒吧等高危場所關閉至11月3日，同時禁止餐廳提供堂食服務，只能提供外賣服務。大學宿舍也要暫時關閉，學生期間會留在家中網上學習。

德國：

德國總理默克爾與16名州長達成共識，在感染率迅速上升的城市或地區實施宵禁，同時加強限制措施，包括收緊戴口罩規定。

責任編輯：鄭錦玲