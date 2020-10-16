【限時免費】SEGA慶祝60周年　5款經典重製遊戲Steam免費下載

▲ SEGA宣布，為了慶祝創立60周年，由即日起在Steam平台陸續推出5款特別製作的復古懷舊風電腦小遊戲予玩家免費下載。

日本遊戲大廠SEGA今年迎來60周年！除了早前特別打造了一款原汁原味超迷你復古遊戲機的「Game Gear micro」外，近日更陸續在遊戲平台Steam推出限時免費下載，《超音鼠2》、《神室町街道》等經典與復古懷舊風小遊戲，凡於規定時間內領取即可永久免費遊玩。

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SEGA宣布，為了慶祝創立60周年，由即日起在Steam平台陸續推出5款特別製作的復古懷舊風電腦小遊戲予玩家免費下載。早前經典動作遊戲《超音鼠2》已開放限時免費下載。而今（16日）日，就開放《裝甲英雄(Armor of Heroes)》和《無盡空間（Endless Zone）》的免費下載。

《裝甲英雄》主要為復古坦克戰鬥遊戲，包含4人玩家對戰及合作模式、可以破壞的周遭環境、支援9種遊戲模式等。而《無盡空間》則是結合 SEGA 老牌射擊遊戲《幻想空間（Phantasy Zone）》和SEGA旗下工作室 Amplitude Studios的策略射擊遊戲《無盡（Endless）》系列世界觀而成的射擊遊戲。

在明（17日）日起，就開放結合經典橫向卷軸動作過關遊戲《怒之鐵拳II（Streets of Rage II）》與《人中之龍》題材的點陣繪圖風格動作遊戲神室町街道（Streets Of Kamurocho）。10月18日就將會開放限時免費領取的《戰斧：被取消的原型（Golden Axed: A Cancelled Prototype）》，此遊戲原由SEGA澳洲工作室，整合《戰斧》、《獸王記》、《怒之鐵拳》2.5D重製版以及《忍Shinobi》無止境跑者版在一個通用樞紐世界。

值得注意的是，每款遊戲的免費下載都有期限，下載日期將開放至10月20日上午1時。所以有興趣的朋友緊記趕在限期前領取！

責任編輯：曾曉汶