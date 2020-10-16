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【網購日貨】日本國際郵費明年平均加4成　亞洲區加幅約13%

商業 15:37 2020/10/16

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網購平台、大品牌或中小企進行網銷，愈來愈多本港網店銷售日韓等地的服裝或生活用品等。

網購因新冠肺炎疫情加快發展，除了網購平台、大品牌或中小企進行網銷，愈來愈多本港網店銷售日韓等地的服裝或生活用品等。但日本郵政昨（15日）發布消息，稱將國際郵件中重量在2公斤以下的小型包裹郵費，於2021年4年起平均加幅均40%。

據《日經中文網》報道，今次日本郵政提高包裹費用，不同地區經空運均有不同增幅，例如運往亞洲的加幅約為13％、美國則增加約62％，至於歐洲則約29%。而不計算書信在內的小型包裹，目前佔日本郵政國際郵遞物整體（按數量計算）約25%。

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日本郵政加幅　皆因歐美手續費增
日本郵政是次加幅以歐美兩地較高。原來由於去年聯合國專業機構的萬國郵政聯盟（UPU）條約有修改，歐美等地增加手續費，日本為確保盈利而加價。

事實上，中國因為屬於新興市場國家，手續費被設定為低於已開發國家企業的水平。美國總統特朗普曾稱不公平，並暗示要退出萬國郵政聯盟。

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責任編輯：馬意文

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