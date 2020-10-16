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本港9月破產令按月大增5成 和清盤令同創4年新高

股樓投資 16:25 2020/10/16

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新冠肺炎重創本港經濟及企業們的經營環境。根據破產管理署最新出爐的數據顯示，9月發出的破產令及公司清盤令，均創4年新高。

【阿里巴巴9988】阿里持股易果生鮮申請破產 負債23億元人民幣   詳情請看【下一頁

【異動股】 鍾南山稱藥物對新冠病毒有效 白雲山中午勁升12%   詳情請看【下一頁

9月發出的接管或破產令為778宗，按月急增50.1%，按年亦升32.1%；同月發出的强制公司清盤令為44宗，按月則飆升83.3%，按年升1.9倍，增幅比破產令更高。

至於上月提交的個人破產呈請書（包括由債務人和債權人提出）共716宗，按月減少5宗，是連續4個月有回落，按年則升3.6%。今年首9個月累計申請破產宗數6656宗，按年升12.1%。

另外，9月提交的強制清盤呈請共44宗，按月飆57.1%，按年升一成。今年首9個月累計有319宗，按年升5.6%。

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撰文 : 李尚毅, 陳青儀

破產管理署

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