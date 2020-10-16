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招商證券據報關閉倫敦金屬業務

即市財經 14:51 2020/10/16

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據悉，關閉招商證券倫敦大宗商品部門是由香港辦公室所作出的決定。

路透引述消息人士指，作為倫敦金屬交易所（LME）中國會員之一的招商證券（英國）將計劃關閉英國倫敦的金屬業務。報道指，招商證券首席執行官已向客戶發出的信件通知客戶，關閉倫敦大宗商品經紀業務。

報道引述金屬經紀消息人士表示，招商證券關閉英國倫敦業務可能與中英在香港問題上的緊張關係有關，但亦可能與倫敦業務營運困難有關。報道引述另一消息人士表示，關閉招商證券倫敦大宗商品部門是由香港辦公室所作出的決定。

自2014年招商證券於英國開始營運商品經紀業務。信件指出，因集團業務方向有變，公司決定關閉英國營運商品經紀業務，先於本月28日起移除賬戶中所有的保證金或信貸工具，其後擬在今年11月底前關閉客戶賬戶。集團將要求客戶將現有持倉結清或者轉移。

據公司註冊署的申報文件，招商證券（英國）於2016年高峰期，有16名員工，年收入增長至1350萬美元（約10.53億港元），不過於2018年，公司營業額下跌逾一半。

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香港股票 招商證券（06099） 香港 倫敦

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