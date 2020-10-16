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AllBright調查：三分一受訪港女打算創業　疫情中建立自己事業感自豪

商業 16:40 2020/10/16

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疫情下不少人擔心失業，同時亦有人視疫情為改變的催化劑，建立自己的事業。女性專屬平台AllBright公佈，在職女性受新冠肺炎疫情影響調查，結果顯示所有訪問地區中，四分之三的受訪女性於疫情中受到創業的啟發，而其中四分之一已經創業；在香港亦有三分之一受訪在職女性表示她們打算創業，而6成則表示正計劃或已經轉行。

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AllBright 於今年9月進行一項全球問卷調查，在香港、美國、英國、新加坡、印度、澳洲共訪問了2,500 位女性，當中包括150 位香港女性。調查發現，在香港，有31％的受訪女性有意在時裝及紡織業發展，其餘最多人感興趣的行業包括健康(23%)、美容(15%)、科技(15%)。當中，47%受訪女性會為自己能在疫情中建立自己的事業而感到自豪，並從中獲得推動力。

調查又指，香港的職業女性相對比較樂觀，一半受訪者認為，疫情危機將提供新的就業機會，而五分之四的女性則計劃於提升自身技能方面作出投資，並會建立必要的技能和專業網絡，以面對過去幾個月的挑戰。

有見及此，AllBright 在本月發起Making It Work計劃，包括在線培訓、數碼內容創建咨詢等，幫助女性適應疫情為職業上帶來的變化，並建立職場所需的技能。

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責任編輯：朱悅瀅

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