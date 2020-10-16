  • 29°C
香港時間 : 20201016日 (五) 16:59
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【逆市筍工】英食品商招募「餅乾大師」　研發餅乾新口味年薪達40萬元

商業 16:22 2020/10/16

分享：

Border Biscuits董事總經理Paul Parkins期望，獲聘者能帶領團隊在未來的餅乾口味中，引入更多新創意。

今年市道不景氣，搵工難，搵份筍工嘆着來做更是難上加難。英國食品生產商Border Biscuits最近正招聘一名「餅乾大師」進行味覺測試，以嘗試新製作的餅乾口味，包括燕麥碎、黑巧克力姜味等，獲聘者每年有35天年假、年薪4萬英鎊（約40.1萬港元）以及免費餅乾。

Border Biscuits於1984年成立，一直開發不同自家品牌，而是次在招聘廣告中，該企就期望聘請到具備烘焙經驗的「創新美食家」。該職位每週工作40小時，年薪達4萬英鎊，一年享35天有薪假期；另Border Biscuits將提供超過1000間零售商的折扣、利潤分享計劃、在線培訓課程、免費餅乾等。

【逆市筍工】意酒商招聘品酒師　包住宿機票參觀酒莊兼賺3000元薪酬

【筍工來了】無人島斷電斷網生活30日　完成挑戰即賺31萬元

除了是餅乾愛好者外，Border Biscuits還要求應徵者至少有食品科學、營養學或食品相關研究的高級文憑（Higher National Diploma）；熟練資訊科技（IT）軟件，例如Microsoft Outlook和Microsoft Excel。性格方面，須展示出靈活性、敢於挑戰他人、具備組織和時間管理能力。工作範圍則包括學習餅乾的化學原理和製造、了解巧克力的二次加工、管理品牌等。

Border Biscuits董事總經理Paul Parkins期望，獲聘者能帶領團隊在未來的餅乾口味中，引入更多新創意，此工作機會亦非常難得，能實現每天創造美味佳餚的夢想。

責任編輯：姚慧儀

相關文章

【另類筍工】美國網紅專職扮狗　月入高達7位數字
2020/07/27
【另類筍工】美國網紅專職扮狗　月入高達7位數字
【筍工來了】英酒商招募夏季品酒師　在家嘆酒即袋近2500元
2020/07/24
【筍工來了】英酒商招募夏季品酒師　在家嘆酒即袋近2500元
【疫市筍工】馬來西亞床墊公司請睡覺專員　連續100日瞓8小時
2020/07/14
【疫市筍工】馬來西亞床墊公司請睡覺專員　連續100日瞓8小時
【疫市筍工】疫情下想去旅行？美企聘遊客虛擬環遊世界即賺7千
2020/06/15
【疫市筍工】疫情下想去旅行？美企聘遊客虛擬環遊世界即賺7千
零售 美食 高級文憑 年假 有薪假 烘焙 Microsoft Excel

上一篇文章

AllBright調查：三分一受訪港女打算創業　疫情中建立自己事業感自豪

下一篇文章

【網購日貨】日本國際郵費明年平均加4成　亞洲區加幅約13%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【消委會】逾8成防曬未達其標示效能　4款SPF值不足15
【消委會】逾8成防曬未達其標示效能　4款SPF值不足15
【打擊偽MIT口罩】台灣加強管制進口口罩　再無中國大陸醫用口罩進口？
【打擊偽MIT口罩】台灣加強管制進口口罩　再無中國大陸醫用口罩進口？
【FANCL反擊】FANCL被指防曬未達標　斥消委會不採納其他測試報告及學者意見
【FANCL反擊】FANCL被指防曬未達標　斥消委會不採納其他測試報告及學者意見
【淘寶雙11】淘寶雙11將至　淘寶台灣年尾停止交易
【淘寶雙11】淘寶雙11將至　淘寶台灣年尾停止交易
【超市優惠】百佳「誠心賞你」大抽獎即將開始登記　隨機抽32萬名得奬者（附抽獎連結及電話）
【超市優惠】百佳「誠心賞你」大抽獎即將開始登記　隨機抽32萬名得奬者（附抽獎連結及電話）
【驚安之殿堂】DONKI中環店今日開幕　搶先一覽限量優惠產品勿走寶
【驚安之殿堂】DONKI中環店今日開幕　搶先一覽限量優惠產品勿走寶