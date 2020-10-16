【逆市筍工】英食品商招募「餅乾大師」　研發餅乾新口味年薪達40萬元

▲ Border Biscuits董事總經理Paul Parkins期望，獲聘者能帶領團隊在未來的餅乾口味中，引入更多新創意。

今年市道不景氣，搵工難，搵份筍工嘆着來做更是難上加難。英國食品生產商Border Biscuits最近正招聘一名「餅乾大師」進行味覺測試，以嘗試新製作的餅乾口味，包括燕麥碎、黑巧克力姜味等，獲聘者每年有35天年假、年薪4萬英鎊（約40.1萬港元）以及免費餅乾。

Border Biscuits於1984年成立，一直開發不同自家品牌，而是次在招聘廣告中，該企就期望聘請到具備烘焙經驗的「創新美食家」。該職位每週工作40小時，年薪達4萬英鎊，一年享35天有薪假期；另Border Biscuits將提供超過1000間零售商的折扣、利潤分享計劃、在線培訓課程、免費餅乾等。

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除了是餅乾愛好者外，Border Biscuits還要求應徵者至少有食品科學、營養學或食品相關研究的高級文憑（Higher National Diploma）；熟練資訊科技（IT）軟件，例如Microsoft Outlook和Microsoft Excel。性格方面，須展示出靈活性、敢於挑戰他人、具備組織和時間管理能力。工作範圍則包括學習餅乾的化學原理和製造、了解巧克力的二次加工、管理品牌等。

Border Biscuits董事總經理Paul Parkins期望，獲聘者能帶領團隊在未來的餅乾口味中，引入更多新創意，此工作機會亦非常難得，能實現每天創造美味佳餚的夢想。

責任編輯：姚慧儀