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【美國大選】曾禁轉發拜登醜聞 Twitter跪低改守則

環球政治 14:12 2020/10/16

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美國大選11月3日投票，針對民主黨總統候選人拜登的「10月驚奇」曝光。美媒揭拜登兒子涉「通烏門」，Facebook及Twitter隨即限制用戶轉發該報道，但後者其後轉變態度。Twitter更改轉發守則，不會再限制一般用戶轉發拜登相關的醜聞。

Facebook及Twitter之舉解發總統特朗普（Donald Trump）震怒，共和黨人亦表示強烈反對，認為兩間科技巨頭的行動存偏見，而且對其他陣營的執行程度不一致。

轉發拜登兒子醜聞 特朗普團隊Twitter帳戶被封【下一頁】

白宮發言人轉發拜登醜聞 Twitter即封帳戶【下一頁】

Twitter法律及安全主總監加兹（Vijaya Gadde）周四晚上（15日）發帖文表示，公司會修改針對黑客材料的政策，容易用戶轉發消息，但強調平台的其他規則仍適用於發布黑客入侵得來的材料。

Twitter早前稱，報道違反平台有關私隱及針對黑客材料政策。政策列明禁止用戶轉發被盜取的個人資訊，或者令人受到人身傷害及危險的資訊。

Twitter公布，有2項新修訂規則：

  • (1) Twitter不會移除黑客入侵材料的帖文，黑客直接發布的帖文例外。
  • (2) 與黑客材料相關的帖文，會被貼上標籤標示。

加兹補充，相信貼上標籤可讓用戶「更好地評估內容」，同時符合公共利益。

紐時：特朗普淡化疫情 下屬卻促金主拋售股票【下一頁】

10月驚奇曝光？《紐郵》爆拜登家族勾結烏克蘭【多圖】【下一頁】

《紐約郵報》（New York Post）報道指，拜登（Joe Biden）在任美國副總統期間，涉嫌利用其身份，獲得烏克蘭企業優待。報道聲稱，取得拜登兒子亨特（Hunter Biden）電腦硬碟資料，顯示亨特曾將烏克蘭天然氣公司Burisma的高層，介紹予當時仍是美國副總統的拜登，亨特其後在Burisma任職董事。

責任編輯：鄧燕君

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