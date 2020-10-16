【PS5】Sony搶先公開PS5體驗亮點　推出全新「控制中心」等功能

▲ Sony昨（15日）再搶先揭曉PS5的主畫面及體驗亮點，帶來約11多分鐘的試用影片。

機迷苦等已久的PlayStation 5（PS5）遊戲主機將於11月正式登場，廠商Sony早前就率先發布PS5的官方開箱片，讓玩家近距離直擊PS5主機。Sony昨（15日）再搶先揭曉PS5的主畫面及體驗亮點，帶來約11多分鐘的試用影片。

【PS5開箱片】Sony官方開箱！近距離直擊PS5主機秘密【多圖】

【PS5】Sony料PS5首年銷量逾700萬部 將超越PS4首年紀錄

Sony在PlayStation官方網站上發布新文章，公開「PS5使用者體驗亮點公開：控制中心、行動、遊戲輔助等等」。官方提到，為了讓玩家享受更富趣味性、更具參與感、個性化與社交化兼具的遊玩體驗，PS5無論是導覽介面、在遊戲間切換以及逕自加入線上對戰等都能快速完成。

Sony同時公開從登入帳號前到主頁面的步驟的使用影片，PS5開機的系統主畫面將分為「遊戲」與「媒體」。遊戲類別列表中更提供「Explore」項目，整合 PlayStation官方及玩家喜愛遊戲的最新資訊。同時，Sony也為PS5新增一個新功能，玩家只須按下DualSense無線控制器上的PS按鈕，就可立即存取功能，毋需退出遊戲。

與此同時，PS5也將新增一項名為「行動」的新功能，「行動」會透過「控制中心」內的屏幕分頁上顯示，讓玩家發掘新的遊玩機會、重返先前遊戲錯過的事物、直接進入想遊玩的關卡或挑戰等等。值得一提的是，行動分頁更可置於「子母畫面」模式，玩家毋需離開遊戲即可檢視。

雖然官方最後提到，PS5實際推出後的介面將會有調整，與展示畫面有出入，但整體功能就不會改變。

【迎接PS5】Logitech推出電競賽車軚盤 售$3999

責任編輯：曾曉汶