【螞蟻上市】傳螞蟻集團將IPO估值目標提升至2.2萬億　集資逾2700億

阿里巴巴 （09988） 旗下螞蟻集團（前稱螞蟻金服）上市前屢遭阻礙，但無損投資者興趣。外電引述知情人士指，基於需求強勁，螞蟻集團計劃將IPO的估值目標提升至至少2800億美元（約2.17萬億港元），而且，即使特朗普政府擬對中資科網巨企實施限制，仍會繼續進行是次出售。據指，港交所 （00388） 計劃在下周對螞蟻集團展開聆訊，螞蟻集團及港交所拒絕評論。

美國擬將螞蟻集團列入貿易黑名單，詳情看【下一頁】

消息指，螞蟻集團與投資者初步討論後，計劃將估值目標調升12%，由2500億美元升至2800億美元，目標集資350億美元（約2712.5億港元）。此前，有報道指，市傳其集資額為300億美元（約2325億港元）。

圖解螞蟻集團招股重點

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知情人士又指，雖然面對美國的不利因素，螞蟻集團IPO仍在推進，香港和上海兩地同步上市。螞蟻集團有望成為全球最大的IPO，若估值升至2800億美元，其規模變相超越美國銀行，也是花旗集團的3倍，集資額亦會超越沙特阿美上市時的290億美元。

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消息又指，中港「雙重上市」仍要待中證監批准，港交所安排下周對螞蟻集團展開聆訊。

事實上，過去數周已盛傳對螞蟻集團召開聆訊，惟一直未有舉行。若進一步推遲，IPO跨越11月3日的美國大選，有分析指，由招股至掛牌之間的距離，投資者將面對波動性增加的風險。

耀才許繹彬：料招股反應依然熱烈

近期螞蟻上市屢遭遇阻，耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬相信是「樹大招風」所致。他又認為，短期內大市可能會受到螞蟻未能依期上市而有短暫的衝擊，不過無損投資者對其信心，最終仍能上市，招股反應依然會熱烈。

他又認為，美國總統特朗普將在11月3日大選前，繼續為自己助選做勢，料會有「小動作」，相信必定會像就螞蟻、騰訊 （00700） 或華為等敬感議題，興波作浪。他又認為，投資要份外小心，不妨短線操作為主。

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編輯：袁諾曦