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【美國大選】電視台答問會隔空辯論 拜登批評特朗普無認真應對疫情

環球政經 14:56 2020/10/16

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美國大選取消原定周四的現場辯論環節，改為兩位候選人分別到不同電視台出席答問會隔空比試。尋求連任的總統特朗普，未有正面回應早前確診新冠肺炎的詳情，而民主黨候選人拜登則批評對手，未有認真處理疫情。

【美國大選】拜登家族爆醜聞 疑曾勾結烏克蘭謀利益下一頁

被問及確診新冠肺炎的細節，特朗普回應含糊，引述醫生指自己的肺部與平常人「有點不同」，可能有點感染，但未有追問是被甚麼感染。他又辯稱自己並非每日做，但一直有進行不同檢測，又未有清晰回應於第一場辯論當日有否進行新冠病毒測試。

福奇: 特朗普無播毒風險 可繼續參與競選活動下一頁

特朗普又對白宮應對疫情的措施，及其個人行為辯護，表示作為總統不能缺席公開活動，諷刺對手拜登於疫情高峰期，未有舉行任何競選活動。

拜登出席另一個電視台的答問會，追擊特朗普處理疫情的手法，批評他有意淡化疫情嚴重性，又引述特朗普早前呼籲民眾不用擔心疫情，指復活節前就會消退病毒會消退，並於夏天奇蹟般消失，批評特朗普至現在還不斷沒有說出實話。

 

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撰文 : 林展鋒

特朗普 電視台 拜登 美國 白宮 美國民主黨 新冠肺炎疫情
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