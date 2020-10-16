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【美國大選】Youtube封殺支持特朗普組織QAnon

環球社會熱點 13:58 2020/10/16

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YouTube宣布，封殺支持特朗普的陰謀論組織「匿名者Q」（QAnon）以及任何與該組織的相關內容，是最新作出同類決定的主要社交媒體。

美國大選將在11月3日舉行，社交媒體頻頻出招，繼特朗普競選團隊、白宮新聞發言人的Twitter都遭封殺後，跟特朗普支持者有密切關係的「匿名者Q」（QAnon）亦遭影片分享網站Youtube封殺。YouTube宣布，封殺任何與該陰謀論組織的相關內容，是最新作出同類決定的主要社交媒體。美國總統特朗普（Donald Trump）曾感謝該組織對自己的喜愛，但周四（15日）出席競選活動時表明對組織一無所知。

「匿名者Q」聲稱特朗普正抗衡一個成員包括政界、商界、傳媒及娛樂界精英的秘密組織；又指該組織構成的網絡，往往涉及崇拜魔鬼及販運兒童。

【美國大選】轉發拜登兒子醜聞 特朗普團隊Twitter帳戶被封【下一頁】

【美國大選】拜登：抗疫無作為 特朗普：早已封中國關【下一頁】

特朗普曾經在社交專頁，轉發與「匿名者Q」有關帳戶作出的未經證實指控；特朗普的支持者經常被看見高舉「匿名者Q」的旗幟，以及穿上印有「匿名者Q」標誌的衣服。

特朗普曾在今年8月時表示，對運動並不清楚，只知道這個組織非常喜歡他，他十分欣賞這點。（I don't know much about the movement, other than I understand they like me very much, which I appreciate.）他周四（15日）在邁阿密出席競選活動時說，對該組織一無所知。

「匿名者Q」又聲稱可取得美國最高級別、名為「Q級別」的機密資料，據報這是組織名稱的來源。

YouTube說，會禁止任何針對個人或團體，並將暴力合理化的陰謀論，例如「匿名者Q」。Twitter及Facebook早前已作出類似措施，連FBI以在去年警告，指組織鼓吹國內極端主義。

【美國大選】拜登無隔離赴答問大會 機上工作人員確診【下一頁】

【美國大選】特朗普：若拜登當選 中國將擁有美國【下一頁】

責任編輯：葉芷樺
 

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