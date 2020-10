【美國大選】Youtube封殺支持特朗普組織QAnon

▲ YouTube宣布,封殺支持特朗普的陰謀論組織「匿名者Q」(QAnon)以及任何與該組織的相關內容,是最新作出同類決定的主要社交媒體。

美國大選將在11月3日舉行,社交媒體頻頻出招,繼特朗普競選團隊、白宮新聞發言人的Twitter都遭封殺後,跟特朗普支持者有密切關係的「匿名者Q」(QAnon)亦遭影片分享網站Youtube封殺。YouTube宣布,封殺任何與該陰謀論組織的相關內容,是最新作出同類決定的主要社交媒體。美國總統特朗普(Donald Trump)曾感謝該組織對自己的喜愛,但周四(15日)出席競選活動時表明對組織一無所知。

「匿名者Q」聲稱特朗普正抗衡一個成員包括政界、商界、傳媒及娛樂界精英的秘密組織;又指該組織構成的網絡,往往涉及崇拜魔鬼及販運兒童。

特朗普曾經在社交專頁,轉發與「匿名者Q」有關帳戶作出的未經證實指控;特朗普的支持者經常被看見高舉「匿名者Q」的旗幟,以及穿上印有「匿名者Q」標誌的衣服。

特朗普曾在今年8月時表示,對運動並不清楚,只知道這個組織非常喜歡他,他十分欣賞這點。(I don't know much about the movement, other than I understand they like me very much, which I appreciate.)他周四(15日)在邁阿密出席競選活動時說,對該組織一無所知。

「匿名者Q」又聲稱可取得美國最高級別、名為「Q級別」的機密資料,據報這是組織名稱的來源。

YouTube說,會禁止任何針對個人或團體,並將暴力合理化的陰謀論,例如「匿名者Q」。Twitter及Facebook早前已作出類似措施,連FBI以在去年警告,指組織鼓吹國內極端主義。

責任編輯:葉芷樺