電動車異軍突起 銷量掃低Tesla 比亞迪　被喻國民神車 呢隻股本周大爆發

內地電動車銷售，今年上半年以來，一直是特斯拉（Tesla）Model3領導群雄，長期霸佔著NO.1的地位。不過，踏入8、9月，形勢出現逆轉，電動車銷售冠軍不再是Tesla、比亞迪（01211）或廣汽這些大牌子，而是上汽五菱旗下五菱宏光Mini EV，自7月底以2萬多人民幣的售價推出以來，反應爆熱，更被網友喻為「國民神車」。

根據中汽協統計顯示，9月新能源汽車産銷分別完成13.6萬輛和13.8萬輛，同比分別增長48.0%和67.7%，銷情顯著復甦。當中銷售冠軍為五菱宏光MINI EV，單月銷售2.3萬輛；Tesla Model3以1.1萬輛銷售屈居第二。

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今年以來，Tesla Model3一直穩定地以每月逾萬輛銷量，稱霸內地電動車市場，但隨著五菱宏光MINI EV的出現，冠軍寶座雙手奉上。踏入10月，據報五菱宏光MINI EV的日均銷量突破千輛，不出意外，其仍將進一步保持銷售冠軍地位。

此消息帶動香港上市的五菱汽車（00305）股價大升，本周最高曾爆升64%至0.54元，至周五（16日）最新報0.42元，仍大升27%。

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五菱宏光MINI EV在今年7月底推出市場，最大賣點是售價超平，僅為2.88萬元人民幣。正所謂一分錢一分貨，為了控制成本，五菱宏光MINI EV選用了磷酸鐵鋰電池，續航120km版本電池容量僅為9.3kWh，而續航170km版本容量也只有13.9kWh。同時也沒有為車輛配備直流快充和電池液冷系統，僅配有交流慢充的五菱宏光MINI EV，完全充滿電需要6.5-9個小時左右。

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據內地媒體報道，與Tesla Model 3的銷量都集中在一、二線主流市場不同，五菱宏光MINI EV主要集中在三、四線以及以下的市場。與一、二線市場不同的是，三、四線市場的新能源購車者，在購買新能源汽車時，更不會受到牌照等外部條件的限制。而相對於城市，下沉市場的居住環境以及使用場景，更適合小型電動車。

據五菱近期公布的客戶數據來看，宏光MINI EV 20至30歲的用戶佔比為30%，30至40歲的用戶占比為47%，60歲以上的用戶占比僅5%。其在年輕化領域已經有所突破，從單一人群市場轉向下沉市場消費群體的代步工具。

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記者：李兆明